El juez Peinado reclama a Gabriel Rufián 70.000 euros por injurias y Rufián responde: es "casi un honor" que intenten callarle

Los detalles El diputado de ERC aseguró que Peinado trabajaba para el PP, sugiriendo que el juez era un prevaricador. Pero también manifestó que debió escribir la exposición razonada contra Bolaños "después de cenar", porque le salió "regular".

El juez Peinado, encargado de casos que investigan a la esposa del presidente Pedro Sánchez, ha presentado denuncias contra políticos que le acusan de prevaricación. Gabriel Rufián, portavoz de ERC, es el último en enfrentar una demanda de conciliación por insinuar que Peinado trabaja para el PP. El juez exige que Rufián se retracte, advirtiendo que, de no hacerlo, presentará una querella por injurias y calumnias o una demanda por protección al honor, reclamando 70.000 euros. Rufián ha respondido que la denuncia es "casi un honor", sugiriendo que el juez intenta silenciar sus opiniones. Asegura que no dejará de expresar sus críticas, considerando que su labor como político es incomodar al poder.

Parece que el juez Peinado, el encargado de los casos que investigan a la mujer del presidente Pedro Sánchez, está poniendo denuncias contra todos los políticos que, en algún momento, hayan dicho o insinuado que está prevaricando en su instrucción. El último ejemplo de político querellado: Gabriel Rufián, el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados.

Rufián dijo que Peinado trabajaba para el PP, sugiriendo que el juez estaba recayendo en un delito que le convertía en un prevaricador. Así, según ha podido confirmar laSexta con fuentes muy cercanas al magistrado, Peinado ya ha presentado una demanda de conciliación contra Rufián. En ella, reclama que el diputado catalán se retracte.

Hay que recordar que el de ERC también ha manifestado que Peinado debió escribir la exposición razonada contra el ministro Félix Bolaños"después de cenar", porque le salió "regular".

Por todo ello, el juez Peinado le reclama al político que rectifique en sede judicial. De no hacerlo, presentará contra él una querella por injurias y calumnias o una demanda por protección al derecho al honor para reclamarle 70.000 euros.

Es "casi un honor"

¿Cuál ha sido la respuesta de Gabriel Rufián a la denuncia de Peinado? Asegurar que es "casi un honor". Sobre todo, porque considera que con ella, el juez quiere que se calle sus opiniones.

Tras conocer que se le piden 70.000 euros, el dirigente de ERC ha respondido con un escueto: "Es lo que hay". Eso sí, se ha mostrado hasta orgulloso, pues ha subrayado que, como político, se dedica a lo que se dedica. Que si no molestara, no estaría haciendo bien su trabajo. "Yo ni me voy a quejar ni voy a dejar de hacerlo. Es mucho peor tener a un cabrón de jefe que te putea durante diez horas por mil pavos", ha añadido.

Eso sí, ha querido dejar muy claro que el hecho de que un juez le denuncie para intentar callarle, le parece "casi un honor".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.