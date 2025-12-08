Los beneficios del hospital, reinvertidos en el mismo: preguntas y respuestas sobre la norma de Sanidad para acotar el negocio de Ribera o Quirón

El detonante El escándalo del hospital de Torrejón ha provocado que la ministra de Sanidad, Mónica García, quiera revertir el modelo de gestión público-privada tal y como está concebido en la actualidad.

El escándalo del hospital de Torrejón ha provocado la reacción del Gobierno central. La ministra de Sanidad, Mónica García, quiere revertir el modelo de gestión público-privada tal y como está concebido en la actualidad. En concreto, aspira a que la sanidad no sea un negocio, para lo que se plantea poner coto a ese tipo de colaboración. Si bien para que el plan se materialice necesita el apoyo del Congreso, algo que con Junts se antoja difícil, esto es lo que se sabe de la norma.

¿En qué consiste?

En definitiva, el Gobierno quiere que esos hospitales públicos solo puedan ser gestionados por entidades privadas sin ánimo de lucro, es decir, fundaciones que no se llevan ni un solo céntimo. De esta manera, los beneficios salen del hospital y se reinvierten en el mismo.

¿Qué se quiere prohibir entonces?

Lo que se pretende es que los beneficios no vayan a parar al bolsillo de los empresarios como ocurre hoy día. Precisamente, ahora la ley permite que grupos como Quirón o Ribera gestionen los hospitales públicos a cambio de beneficios millonarios. Una modalidad que genera situaciones como la de Torrejón de Ardoz. De hecho, para García "lo que está desangrando nuestra sanidad pública es el ánimo de lucro de estas dos empresas: Ribera Salud y Quirón".

¿Podrán todas las fundaciones?

Por ahora, el contenido íntegro de la ley que prepara la cartera de Sanidad se desconce, no obstante, se sabe que no permitirá la colaboración público-privada con la Fundación Jiménez Díaz. Y es que aunque se trata de una fundación, está en manos del grupo Quirón, habiendo detrás ánimo de lucro. Precisamente, lo que la ley quiere prohibir.

Una pretensión que no ha gustado nada a la Comunidad de Madrid. Su consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha asegurado en 'EsRadio' que en el Ejecutivo regional "da pena que manoseen la sanidad para atacar a la Comunidad de Madrid". Por ello, habla de que en el Gobierno central "son mezquinos".

¿Cuándo entra en vigor?

Si bien no hay fecha y todavía falta que sea presentada de forma oficial, sí se sabe que Sanidad quiere llevarla al Consejo de Ministros a primeros de 2026. De esta manera, la idea es aprobar esta nueva norma en la legislatura actual, pero en el próximo ejercicio.

