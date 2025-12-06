La pregunta de Mónica García a Ayuso por el escándalo del Hospital de Torrejón: "¿Cuántos artículos de la Constitución se salta?"

El contexto La ministra de Sanidad pone el foco en el artículo 43 y ha recriminado a la presidenta de Madrid lo sucedido: "Este es el modelo de Isabel Díaz Ayuso"

Tensión, más tensión, entre el Gobierno y el Partido Popular. Entre, para ser más concreto, el Gobierno e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. El motivo, el escándalo del Hospital de Torrejón, uno que se ha conocido después de unos audios del CEO del grupo Ribera Salud en los que, a tenor de sus palabras, priorizaban el beneficio económico y el negocio a la salud de los pacientes.

En el Día de la Constitución, Mónica García ha pasado a la ofensiva contra la 'popular'. La ministra de Sanidad, que en su día fue portavoz de Más Madrid en la Asamblea y ya tuvo algún que otro rifirrafe con la presidenta madrileña, ha afirmado que lo sucedido "no son solo rencillas entre directivos".

"Esto no es un fallo del sistema. Esto es el modelo de Isabel Díaz Ayuso", ha expuesto la miembro del Gobierno en el 47 aniversario de la Carta Magna.

Un documento al que la ministra ha hecho referencia en sus palabras: "¿Cuántos artículos de la Constitución se salta? ¿El 43 de la protección de la salud?"

Ayuso, por su parte, ha asimilado el discurso del CEO de Ribera de que los audios están, según ha dicho Pablo Gallart, "editados y recortados": "Animo a comprar los datos de espera del Hospital de Torrejón con los de otros hospitales de otras regiones".

"El Gobierno ha decidido elevar todo esto a crisis mundial y tapar como si fuera anecdótico lo que le carcome", ha expuesto Ayuso en el cumpleaños de la Constitución.

Y ha apuntado a la prensa: "Esta semana hemos visto cómo a un medio de comunicación le han colado varios goles, al que yo le pediría que unos audios que se han conocido en honor a la verdad, sean publicados íntegramente para que todos podamos extraer conclusiones. Cualquier persona que utilice la sanidad de Madrid para hacer ningún tipo de negocio y que haga prevalecer una vida sobre la otra tendrá respuesta contundente y sin paliativos".

"Se pone en tela de juicio a los sanitarios y no lo voy a asumir. ¿Por qué los medios no cuentan todo lo que se ha estado investigando estos días y que dejan claro que el hospital ha hecho un trabajo impecable?", se pregunta.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha hablado de "empresas afines" a los 'populares' y ha cargado contra los "recortes, los aumentos de las listas de espera y las privatizaciones" que, dice, "se están haciendo por parte del PP ahí donde gobiernan".

