Escándalo sanitario
Afra Blanco, tajante: "Aquí quien pone en riesgo la salud es la Comunidad de Madrid con su modelo de privatización"
La sindicalista ha reaccionado a las declaraciones de Aguirre tras el escándalo en el hospital de Torrejón, destacando que queda claro que "no hemos aprendido nada". "Seguimos privatizando, eso es lo que nos dice", ha criticado.
La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha reconocido que "no tiene muy buen aspecto" el escándalo de Ribera Salud, la empresa privada que gestiona el hospital público de Torrejón y cuyo CEO instó a alargar listas de espera para aumentar beneficios. "Si hay que rescindir el contrato se rescinde. Se saca a concurso y vendrá otra empresa", ha apuntado.
Afra Blanco ha reaccionado a estas declaraciones, destacando que queda claro que "no hemos aprendido nada". "Seguimos privatizando, eso es lo que nos dice Aguirre", ha criticado.
La sindicalista ha recalcado que aquí quien ha estado ocultando datos ha sido "la Comunidad de Madrid", recordando que algunos trabajadores del hospital ya habían alertado de lo que estaba ocurriendo.
"Tuvo que rescatar a este mismo hospital en verano con 33 millones de euros", ha señalado, indicando que están poniendo en riesgo "la salud y la vida de los ciudadanos" con su modelo de privatización.
"Concesiones, externalizaciones y largas listas de espera a cambio de dinero y poner en riesgo la vida de los ciudadanos", ha zanjado.
