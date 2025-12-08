Mamdani instruye a los migrantes para luchar contra el ICE: "Podemos alzarnos si conocemos nuestros derechos"

¿Qué están diciendo? El alcalde electo asegura que protegerá a todos sus conciudadanos y que salvaguardará su "derecho constitucional a manifestarse".

Desde que Donald Trump tomó posesión el pasado entero hasta octubre de este mismo año, 75.000 personas sin antecedentes penales han sido detenidas por el ICE, el Servicio de Inmigración de EEUU. Los arrestos se ejecutan contra personas que simplemente parecen o son de otro país y muchos de ellos no saben que sus arrestos son ilegales. Por eso, Zohran Mamdani ha iniciado una campaña para informar sobre sus derechos y animar a los ciudadanos a la resistencia civil.

El recién electo alcalde de Nueva York, ha publicado en redes sociales un vídeo pedagógico para animar a todas las personas a luchar contra las actuaciones ilegales del ICE y mostrar su apoyo a los inmigrantes. Incluso se ha unido a las protestas de los trabajadores de gigantes como Starbucks, cuya plantilla está formada principalmente por inmigrantes.

"Todos podemos alzarnos contra el ICE si conocemos nuestros derechos", subraya en su publicación. En el vídeo, explica los derechos con los que encarar las andadas antiinmigrantes como saber que los agentes "no pueden entrar en espacios privados como su casa, sin una orden judicial", indica mostrando el documento que deben dar.

Además, también enseña cómo enfrentarse a los 'trucos' que habitualmente emplea el ICE para saltarse las normas, como enseñar falsas órdenes de arresto. "El ICE tiene permiso legal para mentir, pero tú tienes el derecho a guardar silencio", agrega Mamdani.

El demócrata anima además a usar derechos de resistencia como grabar los arrestos o redadas, aunque pide que "no se resistan al arresto, impidan su investigación o huyan".

Con el año nuevo, Nueva York comenzará su legislatura como alcalde y asegura que está determinado a proteger a todos sus conciudadanos, incluyendo a los más de tres millones de inmigrantes que viven en la ciudad.

Al igual que espera salvaguardar "el derecho constitucional a manifestarse", sean de donde sean, contra los desmanes de Trump.

