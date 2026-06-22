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Caso Begoña Gómez

El futuro judicial de Peinado: podría enfrentarse a una querella por injurias y calumnias tras señalar a agentes de policía

Entre líneas El juez se jubila en septiembre, por lo que una hipotética sanción disciplinaria no le afectaría mucho, pero podría abrirse contra él otro proceso por injurias y calumnias.

El juez Juan Carlos Peinado.

El CGPJ ha iniciado este lunes el proceso para valorar si expediente al juez Juan Carlos Peinado por insinuar que los policías que escoltan a la mujer del presidente, Begoña Gómez, podrían ayudarla en una hipotética fuga.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado remitir la decisión al promotor de la Acción Disciplinaria. El órgano debería darse prisa si finalmente quiere sancionar al magistrado, ya que, en principio, se va a jubilar este septiembre.

No obstante, el único problema al que podría enfrentarse Peinado no es profesional. Lo escrito por el juez en su auto es susceptible de presentación de querella o demanda por parte de los afectados.

En su auto, Peinado justificó su decisión de retirar el pasaporte a Begoña Gómez alegando que la Policía podría ayudarla en una hipotética fuga "bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos".

Como ha explicado Miguel Ángel Campos, ante estas palabras, la Fiscalía podría presentar una querella por injurias y calumnias contra Peinado a la Abogacía del Estado en defensa de la honorabilidad de los agentes interpelados. También podrían hacerlo los mismos agentes afectados o las asociaciones policiales.

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