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En Plaza de Castilla

Begoña Gómez entrega su pasaporte al juez Peinado

La otra cara Las defensas de Begoña Gómez y Cristina Álvarez han recurrido las medidas cautelares impuestas por Peinado.

El vehículo que traslada a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a su llegada a los Juzgados de Plaza Castilla
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Begoña Gómez ha entregado este miércoles su pasaporte en el juzgado, después de que el juez Juan Carlos Peinado acordase su retirada al percibir riesgo de fuga tras abrir juicio oral contra ella.

La esposa de Pedro Sánchez ha llegado a los juzgados de Plaza de Castilla cerca de las 18:00 horas. Ha entrado por el garaje, tal y como había solicitado, y ha estado alrededor de 25 minutos en el interior del edificio. A su salida del juzgado, el abogado Antonio Camacho ha declarado que ha ido todo bien y que han levantado acta.

En su auto, Peinado advirtió que debería comunicar si cuenta con algún pasaporte adicional al español, como pudiera ser un pasaporte diplomático o de otra nacionalidad. No obstante, Begoña Gómez ha entregado solo el pasaporte español, ya que no cuenta con ningún otro.

El juez impuso esta medida cautelar contra Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, que se adelantó e hizo entrega de su pasaporte el martes. Peinado tomó esta decisión al apreciar riesgo de fuga. En un auto, señaló a los agentes de Policía que escoltan a la mujer de Sánchez y alegó que podrían, "bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, (...) facilitar esa fuga".

Además, también les impuso la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado. Las defensas de Begoña Gómez y Cristina Álvarez ya han recurrido estas medidas ante la Audiencia de Madrid, órgano que tiene pendientes varios recursos contra decisiones de Peinado.

Este mismo miércoles, la jueza decana de los juzgados de Plaza de Castilla, María Jesús del Barco, autorizó la entrada de Begoña Gómez a través del garaje tras la solicitud presentada por su defensa, que alegaba la existencia de "un ambiente hostil y de rechazo social evidente" hacia la esposa de Sánchez.

Begoña Gómez está investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y malversación por su actividad vinculada a la cátedra de la Universidad Complutense. Por su parte, Peinado investiga a Cristina Álvarez por haber actuado supuestamente en favor de ella usando medios públicos, también con acusaciones de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y malversación.

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