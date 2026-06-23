Cristina Álvarez, secretaria de Begoña Gómez, entrega su pasaporte al juez Peinado y pide a la Audiencia de Madrid que revoque las medidas cautelares

Los detalles Begoña Gómez tendrá que entregarlo este miércoles en el juzgado que dirige Peinado, en lo que supone una diligencia muy rápida para la que ha pedido entrar por el garaje.

Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, ha entregado su pasaporte al juzgado tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado de retirárselo a ambas por riesgo de fuga, al abrirse juicio oral contra ellas. La defensa de Álvarez ha solicitado la revocación de estas medidas cautelares, argumentando que no hay peligro de fuga y cuestionando la atipicidad de los hechos imputados. Ambas mujeres deben entregar sus pasaportes en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid. Las medidas cautelares incluyen la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado. La implicación de los escoltas de Begoña Gómez generó críticas de sindicatos policiales y una queja del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, ya ha entregado su pasaporte en el juzgado después de que el juez Juan Carlos Peinado acordase retirárselo a ambas al percibir riesgo de fuga tras abrir juicio oral ante un jurado popular contra ellas. La defensa de Álvarez, además, ha pedido a la Audiencia de Madrid este martes la revocación de las medidas cautelares lo antes posible, al subrayar que no hay riesgo alguno de que se fugue.

La defensa de Álvarez ha recordado que aunque contra el auto de apertura de juicio oral no cabe recurso alguno, "es obvio que el pronunciamiento relativo a la adopción de medidas cautelares —pronunciamiento que no forma parte del contenido del auto de juicio oral recogido en el art. 33 LOTJ— no se encuentra afectado por la irrecurribilidad" de este tipo de resoluciones", según el escrito al que ha tenido acceso laSexta. Asimismo, defiende la "manifiesta atipicidad de la totalidad de los hechos que se imputan a Álvarez, lo que determina la ausencia de necesidad de medidas cautelares".

Álvarez estaba citada este miércoles a las 18:00 horas, junto a la mujer del presidente del Gobierno, en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid para depositar sus pasaportes, si bien la asesora ya ha acudido y lo ha entregado, según han informado a laSexta. El magistrado emplazó a ambas para "notificarles y requerirles en legal forma y hacer entrega del pasaporte expedido a su nombre" y les instó a comunicar si "tienen algún pasaporte adicional al español, ordinario, ya sea diplomático o de otra nacionalidad".

Begoña Gómez tendrá que hacerlo mañana en el juzgado que dirige Peinado, en lo que supone una diligencia muy rápida que suele realizarse ante el letrado de la administración de la Justicia. La mujer del presidente ha pedido entrar este miércoles por el garaje para entregar el pasaporte.

Al mismo tiempo que acordaba enviar a Begoña Gómez, Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés a juicio con jurado popular, el juez acordó para las dos primeras como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado. Para argumentar el por qué de esas medidas —adoptadas a petición de las acusaciones populares que dirige Hazte Oír—, el juez adujo un riesgo de fuga con el que podrían colaborar los escoltas de la esposa del presidente del Gobierno, miembros de la Policía Nacional.

Esta afirmación le granjeó muchas críticas de sindicatos policiales y la "más enérgica queja" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Precisamente este lunes el CGPJ instó al promotor de la acción disciplinaria del Consejo a que valore si Peinado incurrió en una falta disciplinaria grave al sugerir que los escoltas de Begoña Gómez podrían ayudarla a huir del país.

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