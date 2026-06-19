La doble moral de Ayuso ante la corrupción: condena antes que el juez al PSOE y tira de presunción de inocencia si es su novio

Entre líneas Cuando se trata de causas que afectan al gobierno de Pedro Sánchez, a la presidenta madrileña le falta tiempo para salir ante los medios, chocando con el silencio actual tras conocerse un nuevo informe de Hacienda sobre su pareja.

La última vez que se ha visto y escuchado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue este jueves, solo unos minutos antes de conocerse que ese informe de Hacienda que constata que su pareja, el empresario Alberto González Amador, habría facturado a Quirón hasta 4,4 millones de euros en solo tres años.

Un enriquecimiento que justo se produce en los primeros tres años de su relación con Ayuso. Unos años de noviazgo que fueron especialmente lucrativos para González Amador. Ella misma habló de "examinar hasta el tuétano" el asunto, pues siempre ha tratado de quitar hierro a la investigación. Aseguró que era una inspección fiscal al uso o que era en una simple multa de Hacienda.

Sin embargo, ahora sabemos que es así, ya que su novio está acusado de un delito de corrupción en los negocios. En esta ocasión, la presidenta madrileña guarda silencio, mientras que el número dos de Alberto Núñez Feijóo al frente del Partido Popular (PP), Miguel Tellado, trata de separar los negocios de su relación.

"Si hay un empresario que tiene que arreglar cuestiones concretas con la Hacienda Pública, es una cuestión personal que en nada afecta a la señora Díaz Ayuso", aseguraba este mismo viernes ante los medios. Sin manera de conocer lo que opina la presidenta de estas nuevas informaciones, porque no tiene agenda, laSexta Noticias examina lo que suele hacer ante casos de corrupción.

Doble rasero

Un análisis del que resulta un extremo curioso y es la doble vara de medir este tipo de asunto. Si hablan de su novio, pide presunción de inocencia, pero si el caso afecta al PSOE, sentencia antes que el juez. "Saunas, escuchas, cloacas...", enumeraba en la Asamblea sin respaldo judicial en aquel momento, mientras que en otra ocasión resaltaba que "la mujer del presidente del Gobierno es la única que se ha lucrado con la universidad pública", pese a que no hay condena.

Sin olvidar aquel "le voy a dar otra placa, que van a poner en la sede de Ferraz 'aceptamos pagos en metálico'" que dijo en el pleno del parlamento regional, cuando esto todavía no está probado. En contraste, el "ya estás rompiendo su presunción de inocencia (...) Ya hemos decidido que es culpable", que decía en una entrevista en Espejo Público, en referencia al presunto fraude de su pareja.

De hecho, a la 'popular' también le sucede con la justicia. Le parece justa cuando investiga al ejecutivo de Pedro Sánchez, al que además acusa de denigrarla, frente a cuando es su novio el investigado, que la veleta gira hasta asegurar que todo "es una operación del Estado" organizada desde la Moncloa. No obstante, asegura que el gobierno "no tiene límites ni respeto por la verdad ni la justicia".

Estrategia: difundir bulos

Todo un viraje que sucede mientras su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, sigue en su línea de lanzar bulos para desviar la atención. Todo para proteger a alguien que ellos mismos han repetido una y otra vez que es un ciudadano particular.

En concreto, M. Á. R. aseguró en una publicación en X que "el último contrato con QUIRÓN fue del año 2010. La presidenta no estaba ni pensada", pero lo cierto es que este mismo abril el Gobierno de Ayuso dio al grupo sanitario un nuevo contrato público de más de 120 millones por gestionar un laboratorio durante cinco años.

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