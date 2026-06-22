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Caso Begoña Gómez

El juez Peinado cita a Begoña Gómez este miércoles para entregar el pasaporte, el mismo día que Sánchez comparece en el Congreso

Los detalles Begoña Gómez entregará su pasaporte precisamente el mismo día en el que Pedro Sánchez comparece en el Congreso de los Diputados en la sesión parlamentaria convocada para hablar de los casos de corrupción que rodean al PSOE.

Begoña Gómez en el juzgado.
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El juez Juan Carlos Peinado ha citado este miércoles, a las 18:00 horas, a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, para que entregue su pasaporte, tal y como había decretado de medida cautelar en su polémico auto de este sábado.

De esta manera, Begoña Gómez entregará su pasaporte precisamente el mismo día en el que Pedro Sánchez comparece en el Congreso de los Diputados en la sesión parlamentaria convocada para hablar de los casos de corrupción que rodean al PSOE.

La citación de Peinado, una medida inaudita en la historia de la democracia española, ha despertado la indignación de la Policía Nacional, quien este domingo emitió un comunicado en el que rechazaban el señalamiento que Peinado ha realizado en su auto tras decir que los agentes que custodian a Begoña Gómez también podrían ayudarla en una posible fuga, recalcando "la más absoluta, firme y escrupulosa defensa del honor, la integridad y el prestigio de los funcionarios y las funcionarias de la Policía Nacional".

Fue tal la polémica que se generó respecto al auto este fin de semana que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunió este domingo de urgencia para estudiar el auto del juez Juan Carlos Peinado.

Concretamente, la Comisión Permanente analizó, en una reunión realizada de forma telemática, la parte del auto del magistrado en el que apunta que "no cabe duda" de que los escoltas de Begoña Gómez pueden contribuir a su fuga.

Fuentes jurídicas trasladan a laSexta que, en la reunión, la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, propuso enviar el auto de Peinado al promotor de acción disciplinaria por falta grave de desconsideración a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el fin de propiciar la apertura de un expediente.

No obstante, los vocales conservadores reclamaron que se abordase un "debate amplio" para esclarecer si el asunto merece la apertura de unas diligencias disciplinarias o simplemente unas de carácter informativo. Ante esta disyuntiva, y debido al enconamiento de las posturas de progresistas y conservadores, la reunión se pospuso a este lunes.

Según han confirmado fuentes del Consejo General del Poder Judicial a laSexta, la Comisión Permanente del CGPJ ha decidido elevar a la acción disciplinaria el auto del juez Peinado contra Begoña Gómez para evaluar una posible apertura de expediente disciplinario o dejarlo en una diligencia informativa.

Tras un empate a cuatro votos (a favor y en contra), el voto de calidad de la presidenta Isabel Perelló ha provocado que haya salido adelante remitir al promotor de la acción disciplinaria la copia del citado para que se evalúe si es constitutiva de una falta grave.

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