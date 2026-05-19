¿Qué es el 'lawfare' del que se habla tras la imputación de Zapatero?

El término 'lawfare' se repite una y otra vez en diferentes circunstancias. La última, tras conocerse la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

"¿Hay lawfare, España no es un Estado de derecho, o es lo que pretenden que no sea?": esta pregunta la ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante los medios de comunicación tras conocer la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el 'caso Plus Ultra'.

Cada cierto tiempo, el 'lawfare' inunda la retórica en política: la última vez fue tras la condena al fiscal general; también reciente, cuando fue enviado al banquillo el novio de Ayuso, Alberto González Amador. ¿Y de dónde viene el uso de este término? Se trata de una palabra formada por law (ley) y warfare (guerra) que, según el diccionario de lengua inglesa de Oxford, designa "acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña en contra de un país o grupo".

Por otro lado, la Fundación del Español Urgente (Fundéu) señala que el término se emplea en el ámbito militar para describir un método de guerra asimétrica no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar. Y en el ámbito de la política, designa "el uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político".

El lawfare es un concepto que comenzó a utilizarse a finales del siglo XX, pero cuyo uso se ha generalizado a lo largo de este hasta formar parte del léxico político con el que partidos y colectivos sociales pretenden denunciar los intentos de desprestigiarlos a través del sistema judicial.

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