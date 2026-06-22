Aldama lanza un mensaje velado tras la sentencia: "Estoy satisfecho, espero que los demás que vienen detrás colaboren"

El contexto El comisionista del caso mascarillas ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión, pero no pisará la cárcel al haber colaborado con la investigación.

Víctor de Aldama, acusado en el caso mascarillas, ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión, pero no ingresará en la cárcel gracias a su colaboración con la Justicia y su compromiso de no delinquir. En contraste, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García han recibido condenas de 24 y 19 años, respectivamente. Aldama ha expresado su satisfacción con la sentencia y ha instado a otros implicados a colaborar. Su testimonio fue crucial para avanzar en la investigación, revelando pagos ilegales en contratos de mascarillas. La trama habría repartido 16,5 millones de euros. El Tribunal Supremo ha valorado la cooperación de Aldama, mientras que Ábalos y García permanecen en prisión preventiva.

Víctor de Aldama ha sido, sin lugar a dudas, el acusado que mejor parado ha salido de la sentencia del caso mascarillas. El comisionista ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión, pero no pisará la cárcel al haber colaborado con la Justicia y bajo el compromiso de no delinquir. Por su parte, el exministro de Transportes José Luis Ábalos ha sido condenado a 24 años y su exasesor Koldo García, a 19.

A su salida del Tribunal Supremo, donde ha acudido para escuchar la lectura del veredicto, el empresario ha asegurado estar "satisfecho con esta sentencia". "Espero que, con esta sentencia, los que vienen detrás colaboren", ha añadido Aldama ante los medios de comunicación, lanzando un mensaje velado, entre otros, a 'Julito' Martínez y Leire Díez, que podrían aportar información clave en las investigaciones que afectan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y al propio PSOE en el caso de las cloacas de Ferraz.

"Quiero dar las gracias a la Justicia, han demostrado que, al final, son justos", ha añadido el comisionista del caso mascarilla, celebrando así que los magistrados del Supremo hayan decidido por unanimidad eximirle de la prisión por aportar información clave a la causa.

Tras pasar poco más de un mes en prisión preventiva como investigado en un fraude de hidrocarburos, Aldama optó por colaborar con la Justicia con la meta de evitar volver a la cárcel y sostuvo que el exministro de Transportes y su asesor cobraron mordidas pagadas por él, que esperaba a cambio resultar favorecido en contratos de mascarillas.

El Supremo considera que la colaboración de Aldama ha sido especialmente decisiva para avanzar en la investigación, que no ha buscado en ningún momento exculparse, sino que ha admitido su participación en los hechos, y defiende la necesidad de premiar este tipo de comportamientos para conseguir depurar la corrupción.

La trama se repartió 16 millones y medio

Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la trama se habría repartido hasta 16,5 millones de euros. La investigación indica que Ábalos manejó en cinco años hasta 95.000 euros sin rastro bancario. De hecho, "desaparecieron" de su cuenta las retiradas en efectivo, al tiempo que se iba llenando de ingresos en metálico. No obstante, según él, ni los "folios" eran billetes, ni un ministro necesita metálico, así como que tampoco existe lo que no aparece.

El Tribunal Supremo ha rechazado en varias ocasiones poner en libertad a Koldo García, que se encuentra en prisión preventiva por riesgo de fuga desde el pasado mes de noviembre, al igual que Ábalos, siendo Aldama el único de los tres acusados que ha estado en libertad.

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