La causa contra Begoña Gómez, en manos de la Audiencia de Madrid: lo que puede recurrir (y lo que no) antes de ir a juicio

Los detalles La esposa de Pedro Sánchez reclamará la anulación de la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y las comparecencias quincenales en sede judicial, aunque no podrá frenar la apertura de juicio oral.

En manos de la Audiencia Provincial de Madrid. Allí se decidirá el futuro judicial de Begoña Gómez después de que este sábado el juez Juan Carlos Peinado dictase el auto de apertura de juicio oral. Un auto en el que el instructor también imponía la retirada del pasaporte y la prohibición de que Gómez abandone España, algo que también aplicó a su asesora Cristina Álvarez.

La defensa de Begoña Gómez ya ha anunciado que recurrirá las medidas cautelares que le impiden salir del país y tener que comparecer en sede judicial cada 15 días. Es previsible que su abogado, Antonio Camacho Vizcaíno, alegue que no hay riesgo de fuga y que, aunque ella quisiera huir, la Policía no la ayudaría, como sugirió Peinado en su ya famosa referencia a los agentes que tanto revuelo ha generado entre los sindicatos policiales.

Su segunda carta es recurrir la petición de Peinado de que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular, algo que ya ha hecho. Esa posibilidad no le beneficia en absoluto, ya que las estadísticas demuestran que en este tipo de juicios, los acusados tienen muchas más probabilidades de salir condenados que ante un jurado profesional.

Lo que no podrá impedir en ningún caso Begoña Gómez es la apertura de juicio oral, ya que no cabe recurso contra esta decisión, por lo que es inamovible.

Sin embargo, la defensa de la esposa de Pedro Sánchez tiene una última carta que se ha sacado de la manga este mismo domingo. Se trata de una denuncia al juez Peinado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por vulnerar su derecho a la defensa. El abogado de Begoña Gómez asegura que conoció antes que su representada se sentaría en el banquillo por los medios de comunicación que por notificación del juez. Sin embargo, desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) insisten en que la notificación se envió por los cauces formales antes de que el auto llegase a los medios.

Este lunes, la Comisión Permanente del CGPJ decidirá si adopta alguna medida contra Juan Carlos Peinado y si esas posibles reprimendas afectan de alguna forma a la causa.

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