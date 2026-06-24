Pedro Sánchez en el Congreso, en directo | Sánchez, sobre las causas contra su mujer Begoña Gómez y su hermano: "Primero el bulo, luego la denuncia y después el daño"

Sánchez carga contra Peinado y sus medidas cautelares: "Sobrepasan todos los límites" Pedro Sánchez ha defendido a su mujer y a su hermano por las causas que tienen abiertas. "Mi mujer empezó a trabajar en la Complutense en el 2012", ha dicho. Así, ha indicado que "la instrucción contra mi mujer y mi hermano se ha hecho en contra de la Fiscalía". Además, en el caso de su mujer, ha criticado que ha culminado con "medidas cautelares que sobrepasan todos los límites cuestionando a las Fuerzas de Seguridad", en referencia al polémico auto del juez Peinado. Compartir en X

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Sánchez, sobre las causas contra su mujer Begoña Gómez y su hermano: "Primero el bulo, luego la denuncia y después el daño" Cuando Sánchez ha mencionado "los casos que afectan a mi familia", la bancada del PP ha pronunciado un "oh" que se ha escuchado en toda la Cámara. Estas causas, ha dicho Sánchez, "afectan a personas que quiero y sé que se construye sobre informaciones infundadas y responde a un patrón de otros países: difusión de informaciones falsas a través de pseudomedios que viven de financiación del PP". "Primero el bulo, luego la denuncia y después el daño", ha señalado. Compartir en X

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Sánchez respalda a Zapatero: "Le avala la presunción de inocencia" El jefe del Ejecutivo ha defendido este miércoles al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien está imputado por organización criminal, falsedad documental, tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el caso del rescate público de la aerolínea Plus Ultra. "En su Gobierno no hubo ni un escándalo. Le avala la presunción de inocencia, colabora con la justicia", ha señalado Sánchez. Así, ha alabado su paso por la Moncloa. "El presidente que nos sacó de una guerra en Irak, que defendió el entendimiento entre los pueblos en España", ha dicho. Compartir en X

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El presidente del Gobierno, tajante: "No vamos a mirar a otro lado. Queremos que se haga justicia" El presidente del Gobierno ha asegurado que "no vamos a mirar a otro lado". "Queremos que se haga justicia y que los que han manchado el nombre del Gobierno lo paguen", ha añadido tajante. Compartir en X

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Sánchez asegura que "el PSOE no se ha financiado irregularmente" Sánchez ha pedido "respetar la presunción de inocencia" y ha querido dejar claro que "el PSOE no se ha financiado irregularmente". "No aceptamos la corrupción, la erradicamos. Cuando se descubrieron los hechos no dimos un paso al lado, sino al frente. Impulsamos medidas", ha defendido el jefe del Ejecutivo. "El plan de lucha contra la corrupción está en trámite y se va a debatir antes del verano", ha dicho. De esta manera, ha indicado que, "si al PP y a Vox les preocupa la corrupción, les pido que voten a favor de la tramitación de este proyecto de ley. Hacerlo es responsabilidad del ejecutivo y también del legislativo, particularmente también a los que tienen causas abiertas". Compartir en X

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Sánchez: "Jamás conocí ni hubiera tolerado estas prácticas" Sánchez ha asegurado que "respetan y acatan la sentencia" del Tribunal Supremo que ha condenado al exministro Ábalos a 24 años de prisión. "No debe haber ningún espacio para la impunidad de personas corruptas, sean quienes sean", ha dicho. "Jamás conocí ni hubiera tolerado estas prácticas", ha dicho Sánchez, lo que ha despertado las risas de la bancada del PP. "Yo no hago lo que me hicieron a mí", ha añadido. Compartir en X

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Pedro Sánchez: "Ha habido un reguero de noticias judiciales mezclado con bulos" Pedro Sánchez ha asegurado que en las últimas semanas ha habido un "reguero de noticias judiciales mezclado con bulos". Acto seguido, ha apuntado que "no le resto un ápice de importancia a estos hechos". "Hay que entender lo que resta ocurriendo mas allá del ámbito judicial", ha añadido. Compartir en X

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Sánchez buscará el duelo con Feijóo en su comparecencia Silencio absoluto. Es la respuesta que Pedro Sánchez está dando a la durísima sentencia del caso mascarillas del lunes. Este miércoles en el Congreso, sin embargo, sí tendrá que dar explicaciones e irá a la ofensiva en su búsqueda del duelo con Alberto Núñez Feijóo. Según han asegurado las fuentes, Sánchez buscará el cuerpo a cuerpo con el líder del PP porque no va a permitir, según trasladan, que la derecha dé lecciones al PSOE de nada. Un PP que es el PP de la Gürtel y que no ha dudado en tapar, han asegurado, la corrupción que afecta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. *Puede leer la información completa aquí. Compartir en X

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