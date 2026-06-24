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Pedro Sánchez en el Congreso, en directo | Sánchez, sobre las causas contra su mujer Begoña Gómez y su hermano: "Primero el bulo, luego la denuncia y después el daño"
El presidente ha insistido en que "el PSOE no se ha financiado irregularmente" y ha defendido las causas contra su mujer Begoña Gómez y su hermano: "Primero el bulo, luego la denuncia y después el daño".
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Sánchez carga contra Peinado y sus medidas cautelares: "Sobrepasan todos los límites"
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Sánchez, sobre las causas contra su mujer Begoña Gómez y su hermano: "Primero el bulo, luego la denuncia y después el daño"
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Sánchez respalda a Zapatero: "Le avala la presunción de inocencia"
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El presidente del Gobierno, tajante: "No vamos a mirar a otro lado. Queremos que se haga justicia"
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Sánchez asegura que "el PSOE no se ha financiado irregularmente"
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Sánchez: "Jamás conocí ni hubiera tolerado estas prácticas"
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Pedro Sánchez: "Ha habido un reguero de noticias judiciales mezclado con bulos"
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Comienza la comparecencia de Sánchez
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Sánchez comenzará hablando de Europa
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Felipe González pide "explicaciones" a Sánchez junto a Page: "Tiene dos opciones: dimitir o convocar elecciones"
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Sánchez buscará el duelo con Feijóo en su comparecencia
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Caso Leire Díez, Plus Ultra o mascarillas: los casos que abordará Sánchez
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Los socios de Gobierno pidieron la comparecencia de Sánchez
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Sánchez abordará la corrupción mientras se espera que Begoña Gómez entregue su pasaporte al juez
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Sánchez comparece a petición propia a las 9:00 horas
Sánchez carga contra Peinado y sus medidas cautelares: "Sobrepasan todos los límites"
Pedro Sánchez ha defendido a su mujer y a su hermano por las causas que tienen abiertas. "Mi mujer empezó a trabajar en la Complutense en el 2012", ha dicho. Así, ha indicado que "la instrucción contra mi mujer y mi hermano se ha hecho en contra de la Fiscalía".
Además, en el caso de su mujer, ha criticado que ha culminado con "medidas cautelares que sobrepasan todos los límites cuestionando a las Fuerzas de Seguridad", en referencia al polémico auto del juez Peinado.
Sánchez, sobre las causas contra su mujer Begoña Gómez y su hermano: "Primero el bulo, luego la denuncia y después el daño"
Cuando Sánchez ha mencionado "los casos que afectan a mi familia", la bancada del PP ha pronunciado un "oh" que se ha escuchado en toda la Cámara.
Estas causas, ha dicho Sánchez, "afectan a personas que quiero y sé que se construye sobre informaciones infundadas y responde a un patrón de otros países: difusión de informaciones falsas a través de pseudomedios que viven de financiación del PP".
"Primero el bulo, luego la denuncia y después el daño", ha señalado.
Sánchez respalda a Zapatero: "Le avala la presunción de inocencia"
El jefe del Ejecutivo ha defendido este miércoles al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien está imputado por organización criminal, falsedad documental, tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el caso del rescate público de la aerolínea Plus Ultra.
"En su Gobierno no hubo ni un escándalo. Le avala la presunción de inocencia, colabora con la justicia", ha señalado Sánchez.
Así, ha alabado su paso por la Moncloa. "El presidente que nos sacó de una guerra en Irak, que defendió el entendimiento entre los pueblos en España", ha dicho.
El presidente del Gobierno, tajante: "No vamos a mirar a otro lado. Queremos que se haga justicia"
El presidente del Gobierno ha asegurado que "no vamos a mirar a otro lado". "Queremos que se haga justicia y que los que han manchado el nombre del Gobierno lo paguen", ha añadido tajante.
Sánchez asegura que "el PSOE no se ha financiado irregularmente"
Sánchez ha pedido "respetar la presunción de inocencia" y ha querido dejar claro que "el PSOE no se ha financiado irregularmente". "No aceptamos la corrupción, la erradicamos. Cuando se descubrieron los hechos no dimos un paso al lado, sino al frente. Impulsamos medidas", ha defendido el jefe del Ejecutivo.
"El plan de lucha contra la corrupción está en trámite y se va a debatir antes del verano", ha dicho. De esta manera, ha indicado que, "si al PP y a Vox les preocupa la corrupción, les pido que voten a favor de la tramitación de este proyecto de ley. Hacerlo es responsabilidad del ejecutivo y también del legislativo, particularmente también a los que tienen causas abiertas".
Sánchez: "Jamás conocí ni hubiera tolerado estas prácticas"
Sánchez ha asegurado que "respetan y acatan la sentencia" del Tribunal Supremo que ha condenado al exministro Ábalos a 24 años de prisión. "No debe haber ningún espacio para la impunidad de personas corruptas, sean quienes sean", ha dicho.
"Jamás conocí ni hubiera tolerado estas prácticas", ha dicho Sánchez, lo que ha despertado las risas de la bancada del PP. "Yo no hago lo que me hicieron a mí", ha añadido.
Pedro Sánchez: "Ha habido un reguero de noticias judiciales mezclado con bulos"
Pedro Sánchez ha asegurado que en las últimas semanas ha habido un "reguero de noticias judiciales mezclado con bulos". Acto seguido, ha apuntado que "no le resto un ápice de importancia a estos hechos".
"Hay que entender lo que resta ocurriendo mas allá del ámbito judicial", ha añadido.
Comienza la comparecencia de Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comenzado este miércoles en el Congreso para dar cuenta del Consejo Europeo.
"La ultraderecha europea quiere volver a los recortes", ha dicho Sánchez, quien ha añadido que "el nuevo presupuesto comunitario debe ser más ambicioso".
Sánchez comenzará hablando de Europa
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comenzará su comparecencia en el Congreso hablando de Europa, según indican fuentes del Ejecutivo a laSexta.
Sánchez hablará durante media hora sobre los casos judiciales que afectan al PSOE y a su entorno.
Felipe González pide "explicaciones" a Sánchez junto a Page: "Tiene dos opciones: dimitir o convocar elecciones"
Horas antes de la comparecencia del presidente del Gobierno, Emiliano García-Page y Felipe González aseguraron este martes que Sánchez debe dar "explicaciones" extensas.
Como era de esperar, ambos aprovecharon la sentencia para señalarle el camino a Pedro Sánchez: o dimitir o convocar elecciones.
Sánchez buscará el duelo con Feijóo en su comparecencia
Silencio absoluto. Es la respuesta que Pedro Sánchez está dando a la durísima sentencia del caso mascarillas del lunes. Este miércoles en el Congreso, sin embargo, sí tendrá que dar explicaciones e irá a la ofensiva en su búsqueda del duelo con Alberto Núñez Feijóo.
Según han asegurado las fuentes, Sánchez buscará el cuerpo a cuerpo con el líder del PP porque no va a permitir, según trasladan, que la derecha dé lecciones al PSOE de nada. Un PP que es el PP de la Gürtel y que no ha dudado en tapar, han asegurado, la corrupción que afecta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Caso Leire Díez, Plus Ultra o mascarillas: los casos que abordará Sánchez
Aunque Pedro Sánchez pidió comparecer por el registro de la sede del PSOE en Ferraz en el marco de la trama Leire Díez, se espera que aborde otras causas cercanas al Gobierno.
En primer lugar, se prevé que valore la condena a 24 años y tres meses de prisión a José Luis Ábalos por el caso mascarillas. El que fuera el segundo de Sánchez ha sido sentenciado por los delitos de organización criminal, cohechos, malversación y tráfico de influencias.
También se pronunciará sobre la imputación a José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra. El expresidente del Gobierno, investigado por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias, declaró la semana pasada en la Audiencia Nacional.
Otros casos vinculados al entorno de Sánchez son el de su hermano, David Sánchez, y el de su esposa, Begoña Gómez. El primero está acusado de prevaricación y tráfico de influencias por la adjudicación de una plaza de coordinador de las actividades de los conservatorios en Badajoz y su juicio ha quedado visto para sentencia. Mientras, a Gómez se le atribuyen los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Su causa está aún en fase de instrucción.
Los socios de Gobierno pidieron la comparecencia de Sánchez
Pedro Sánchez pidió comparecer en el Congreso el día después de que la UCO registrase la sede del PSOE en Ferraz por el caso Leire Díez.
Minutos después del anuncio sobre su intervención, Podemos, ERC, Compromís y BNG, socios de Gobierno, registraron la solicitud para que diese explicaciones a este respecto en lo que, al parecer, fue un movimiento pactado con Moncloa.
Sánchez abordará la corrupción mientras se espera que Begoña Gómez entregue su pasaporte al juez
La comparecencia de Pedro Sánchez sobre los casos de corrupción se produce horas antes de que su mujer, Begoña Gómez, entregue su pasaporte al juez Peinado. Peinado acordó el sábado la retirada del pasaporte a Gómez y su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez; la esposa del presidente deberá entregar hoy a las 18:00h su documentación, mientras que Álvarez ya lo hizo ayer.
El magistrado atribuye a la esposa del presidente la presunta comisión de cuatro posibles delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Hasta el momento, su instrucción de retirarle el pasaporte se ha basado en las hipótesis de que Gómez se aprovechó de su relación con Sánchez para lograr una mejor situación profesional y que contó con su asesora para que le ayudase con sus trabajos privados.
Sánchez comparece a petición propia a las 9:00 horas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece a petición propia este miércoles en el Congreso de los Diputados para informar sobre la situación política ante las últimas investigaciones judiciales como el caso Leire Díez, la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra o la condena al exministro José Luis Ábalos. Asimismo, abordará la última reunión del Consejo Europeo, entre otros asuntos.