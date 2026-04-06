Guerra en Irán, en directo | Muere el jefe de la organización de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní

Hallados muertos dos de los cuatro desaparecidos en Haifa (Israel) tras el impacto de un misil iraní Al menos dos de las cuatro personas desaparecidas en la ciudad de Haifa, en el noroeste de Israel, tras el impacto de un misil iraní, han sido rescatadas muertas de entre los escombros que ha dejado el proyectil, mientras las autoridades buscan a las dos víctimas restantes. Así lo ha indicado el Servicio de Bomberos y Rescate israelí, que ha anunciado que, tras horas de esfuerzos en colaboración con el Mando del Frente Interno del Ejército israelí, los operativos "han rescatado a dos personas atrapadas que han sido halladas bajo los escombros sin signos de vida", según el comunicado recogido por 'The Times of Israel'. Sin embargo, "las operaciones y los intentos de rescate siguen en curso en estos momentos con el fin de llegar a otras dos personas atrapadas o desaparecidas", ha informado el Servicio acerca de un ataque que hasta el momento se había saldado con un balance de un hombre de 82 años con lesiones de carácter grave, otras tres con heridas leves y cinco más con cuadros de ansiedad. Europa Press Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Al menos siete muertos y medio centenar de heridos en nuevos bombardeos israelíes en el centro y sur de Líbano Al menos siete personas han muerto y más de medio centenar han resultado heridas en dos ataques israelíes contra Líbano, el más grave de ellos en la zona de Jana, en el sur de la capital, donde se ha producido la mayor parte de las víctimas, según las informaciones del Ministerio de Salud libanés. "El ataque del enemigo israelí contra la zona de Jana, al sur de Beirut, se ha saldado con un balance final de cinco muertos, entre ellos una niña de 15 años y dos ciudadanos sudaneses, además de 52 heridos, incluidos ocho niños", ha señalado el centro operaciones de emergencias del Ministerio de Salud en un comunicado recogido por la agencia oficial libanesa NNA. Por otro lado, los dos fallecidos y dos heridos restantes se corresponden a un segundo bombardeo "contra un coche en Tul, cerca de los pozos de Fajr al Din", situados en el distrito de Nabatiye, más interior y meridional. En concreto, este ataque ha provocado la muerte "del padre y la madre" de "dos hijos, de nueve y 15 años", que han resultado heridos, según la cartera. Europa Press Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Ejecutado otro hombre en Irán por colaborar con Israel y EEUU durante las protestas de enero Las autoridades de Irán han informado este lunes de que otro hombre ha sido ejecutado en el país tras ser condenado por "colaborar con Israel y Estados Unidos" en el marco de las fuertes protestas que tuvieron lugar en enero y que se saldaron con más de 3.000 muertos. El hombre, identificado como Ali Fahim, ha sido "condenado por verse envuelto en los disturbios terroristas y ha sido ahorcado tras el veredicto del Tribunal Supremo", tal y como ha señalado Mizan, un portal de noticias vinculado al aparato judicial iraní. La Justicia iraní ha explicado que Fahim había sido acusado de perpetrar "actos terroristas" contra "centros militares" con el objetivo de hacerse con armamento para los manifestantes y "enemigos del país", acciones llevadas a cabo durante la ola de protestas contra el Gobierno. "Dada la delicada situación del país en aquel momento y la amenaza de un ataque militar por parte de Estados Unidos e Israel, las acciones de estos individuos socavaron la seguridad nacional y la seguridad de los ciudadanos, ya que estos acontecimientos se convirtieron en un pretexto para la agresión militar del enemigo estadounidense-sionista contra el país", ha apuntado. Europa Press Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

El precio del petróleo Brent sube a 110 dólares, con las Bolsas europeas cerradas por festivo El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía cerca de un 1% a las 8.05 horas de este lunes y se movía en el entorno de los 110 dólares por barril, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel. Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarecía un 0,1% y se situaba en los 111 dólares por barril. La subida del precio del petróleo se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya dado un nuevo ultimátum a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo y que supone una ruta comercial estratégica por la que circula en torno a una quinta parte del petróleo y el gas mundial. En concreto, Trump ha concretado este domingo que el plazo dado a Irán para que llegue a un acuerdo y reabra el estrecho de Ormuz finaliza a las 20.00 horas del martes en horario de la costa Este estadounidense, las 3.30 horas del miércoles en Irán y las 2.00 horas en la España peninsular. Es la cuarta fecha dada por el mandatario estadounidense desde el 21 de enero. Europa Press Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Trump, apoyado por militares estadounidenses, hablará con la prensa sobre Irán este lunes Y en medio de todo esto, se espera que hoy Donald Trump hable con la prensa, acompañado de militares de la Casa Blanca, para abordar, previsiblemente, la cuestión del ultimátum a Irán. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha confirmado que ante la "gran demanda de la prensa" este domingo, el presidente de Estados Unidos responderá a preguntas sobre el conflicto a las 13:00h (sobre las 19:00h, hora peninsular española) desde la sala de prensa de la Casa Blanca. Aunque sin dar más contexto, Trump definió este martes como "el día de la central eléctrica y el día del puente, todo en uno, en Irán", asegurando que "no habrá nada igual"; esta fecha podría ser el final del plazo dado por Trump a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, plazo que ha ido modificando desde su primer ultimátum. EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

"¡Abran el puto estrecho [de Ormuz], malditos locos!": las amenazas de Trump a Irán Las amenazas de Trump a Irán no cesan. Después de cinco semanas de conflicto, el estrecho de Ormuz sigue bloqueado, tema central de la guerra desatada por Estados Unidos e Israel en suelo iraní a finales de febrero. Donald Trump ha amenazado con desatar "el infierno" si no se reabre el estrecho y ha tildado de "locos cabrones" a los dirigentes de la República Islámica, prácticamente en el mismo momento en el que aseguraba ver factible llegar a un acuerdo para poner fin al conflicto este mismo lunes. Ahora, si no hay un acuerdo pronto, Trump volará "todo por los aires" y se apoderará del petróleo del país asiático. Desde hace días, uno de los asuntos de los que no se deja de hablar es la posible invasión terrestre de Irán; el politólogo y analista de Defensa Guillermo Pulido insiste en que aunque "no hay suficiente fuerza terrestre" para invadir a gran escala Irán, sí ve la posibilidad de que Estados Unidos comience la invasión de la isla de Jarg, aunque desde el punto de vista estratégico considera algo prescindible. Pulido habla sobre una posible invasión terrestre de EEUU en Irán: "Todavía no hay fuerzas suficientes, pero quizás toma la isla de Jarg" Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Otros 13 muertos en ataques de EEUU e Israel contra una zona residencial al sur de Teherán A los cinco muertos de Qom se suman otras 13 víctimas mortales en una serie de ataques aéreos contra edificios residenciales ubicados en la localidad de Qaleh Mir, en el sur de Teherán, capital de Irán. Así lo ha confirmado el gobernador de Baharestan, condado perteneciente a la provincia de Teherán, según ha recogido la agencia de noticias iraní Fars, que precisa que los trece cuerpos ya han sido recuperados por los equipos de rescate. No obstante, las labores de retirada de escombros y búsqueda de personas que podrían quedar atrapadas bajo ellos continúan. Por otra parte, en la madrugada de este lunes, también se ha registrado un ataque contra una gasolinera de la Universidad Tecnológica de Sharif, sita en la capital de la República Islámica, lo que ha provocado un bloqueo en la autopista que pasa por esa zona que, paulatinamente se va reabriendo. "El régimen sionista asesino de niños ha atacado la gasolinera de la Universidad de Sharif y nos enfrentamos a un corte temporal del suministro de combustible en el barrio de Sharif", ha advertido el alcalde del distrito IX de Teherán en declaraciones recogidas por la misma agencia. Europa Press Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo