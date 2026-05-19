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Asesinato machista

Detienen a un hombre por matar a su expareja a cuchilladas y en plena calle en Figueres (Girona)

Los detalles El detenido tenía una orden de alejamiento vigente, pero ya la habría incumplido en dos ocasiones. Aunque los servicios de emergencias intentaron auxiliarla, la mujer murió poco después por las heridas causadas.

Imagen de archivo de los Mossos d'EsquadraImagen de archivo de los Mossos d'EsquadraRedes sociales

Los Mossos d'Esquadra han detenido este martes a un hombre de 48 años acusado por la muerte de su expareja en plena calle. El asesinato machista se ha producido en una vía pública de Figueres, en Girona, y a plena luz del día. Concretamente en la plaza Tarradellas.

El hombre se habría acercado hasta ella para asestarle una serie de puñaladas que han acabado con su vida. Aunque no ha trascendido la identidad de la mujer, que sí sabemos que tenía 33 años, fuentes policiales han confirmado su muerte poco antes de las 15:00 horas de este martes.

Además, las autoridades han afirmado que el hombre detenido tenía una orden de alejamiento vigente respecto de la víctima. Una protección que este detenido habría roto hasta en dos ocasiones antes de este martes, cuando la ha matado a cuchilladas. Tal y como ha podido saber 'La Ser', la última vez que violó la orden judicial fue este mismo sábado, cuando acabó detenido.

Arrestado en el momento

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron para ayudar efectivos del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), aunque no pudieron hacer nada por la mujer. También han intervenido varias patrullas de los Mossos d’Esquadra y agentes de la Guardia Urbana de Figueres, consiguiendo la detención del sospechoso en el mismo lugar de los hechos y minutos después de la agresión.

En los primeros minutos de la emergencia, el SEM notificó sobre la intervención en la zona. Para minutos más tarde dar la noticia de que se trataba de un homicidio .

Ante esto, el Ayuntamiento de Figueres ha anunciado un minuto de silencio para este miércoles en la plaza del Ayuntamiento. Por el momento, la investigación sigue abierta y en manos de los Mossos d’Esquadra, que trabajan para esclarecer las causas del crimen.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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