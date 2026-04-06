¿Se puede juzgar a Donald Trump por crímenes de guerra en Irán? Baltasar Garzón lo explica

Algunas organizaciones en Estados Unidos piden que se investigue a Donald Trump pro crímenes de guerra tras el ataque a una escuela de niñas en Irán. Baltasar Garzón explica dónde se le podría juzgar... y dónde tiene inmunidad.

Mientras Donald Trump aumenta la tensión a pocas horas de que termine su ultimátum a Irán, en Estados Unidos hay organizaciones que están pidiendo que se le investigue por posibles crímenes de guerra tras el ataque a una escuela de niñas iraníes del 28 de febrero.

Baltasar Garzón no tiene dudas de que el presidente podría ser juzgado en su país por crímenes de guerra. Sin embargo, señala que fuera de Estados Unidos no se le podría investigar "mientras esté en el ejercicio del poder, porque tiene inmunidad por la carta de San Francisco de Naciones Unidas".

La única forma de juzgar a Trump por crímenes de guerra fuera de Estados Unidos sería a través de un tribunal penal internacional que "Estados Unidos no reconoce".

"Para que pudiera ser juzgado tendría que ser una especie de Nüremberg, que él perdiera y entonces pudiera ser juzgado", apunta Garzón en el vídeo sobre estas líneas, donde añade que dentro de Estados Unidos no solo se podría juzgar a Trump, sino también "a las empresas que están contribuyendo al armamento y mantener la guerra".

Garzón apunta que Estados Unidos no solo no reconoce al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, sino que, de hecho, ha sancionado a varios jueces y fiscales por firmar la orden de detención contra Benjamin Netanyahu.

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