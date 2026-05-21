Un juzgado archiva la denuncia contra el agitador ultra Vito Quiles por no ver "zarandeo" en el abordaje a Begoña Gómez

Los detalles Según ha podido saber laSexta a través de fuentes de Moncloa, la esposa del presidente del Gobierno recurrirá la decisión provisional.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº2 de Majadahonda ha archivado provisionalmente la denuncia de Begoña Gómez contra Vito Quiles por "agresión e intimidación". La decisión se basa en la falta de pruebas de relevancia penal, ya que las grabaciones no muestran las conductas denunciadas. Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, planea recurrir el fallo. La denuncia se originó tras un incidente en Las Rozas, donde Quiles, un agitador mediático, la abordó agresivamente en una cafetería. A pesar de las acusaciones, el tribunal no encontró evidencia de un delito. Quiles celebró el fallo en redes sociales.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº2 de Majadahonda, Madrid, ha archivado de manera provisional la denuncia de Begoña Gómez contra el agitador ultra Vito Quiles por "agresión e intimidación". Por su parte, y tal como ha podido saber laSexta, Gómez recurrirá la decisión judicial.

El auto contempla que "no se han podido acreditar hechos que posean relevancia penal": "Doña María Begoña Gómez Fernández manifiesta que el denunciado sería un 'agitador mediático' y ha invadido su esfera privada en un local de la localidad de Las Rozas de Madrid interpelando a la misma de manera agresiva sobre cuestiones de índole pública en su condición de esposa del presidente, y que le habría impedido la salida del local mientras la grababa".

"El visionado que ha sido aportado a este tribunal no ha acreditado que haya existido tal zarandeo o que haya rodeado a la denunciante con el brazo, tales secuencias no nos constan aportadas. Podemos observar como efectivamente el denunciado se introduce dentro de un local público, con la clara intención de dirigirse a la denunciante, dirigiendo multitud de cuestiones sin esperar respuestas, pero la denunciante abandona el local de inmediato", prosigue.

Así, recuerda que "la injerencia en la vida social de un personaje público puede ser tanto un delito como un ilícito civil, dependiendo de la gravedad y de cómo se produzca esa intromisión": "A la vista de las pruebas que hasta ahora se han reunido no cabe sino acordar el sobreseimiento provisional, por no acreditar hechos que fueren constitutivos de infracción penal, pues de las grabaciones no se aprecian las conductas denunciadas".

Por lo que respecta a la comparecencia de denuncia que realizó Blanca María De Juan de Castro, una de las acompañantes de Gómez en ese momento, esta se referiría a unas lesiones que habría sufrido a manos del denunciado.

"Tras el visionado de las grabaciones remitidas por el Cuerpo Nacional de policía no se ha podido acreditar la existencia objetiva de tales lesiones, y ello porque no consta agresión por parte denunciado, no se ha podido observar tal hecho desde las grabaciones", exponen.

Añaden que "consta un forcejeo entre la denunciante y el denunciado, en el que es la denunciante quien sostiene el acometimiento principal (sin relevancia penal) hacia el denunciado con la intención de expulsarlo del local. Es la propia denunciante quien manifiesta que al intentar ayudar a su amiga a que saliera del local ha sufrido lesiones, esto es, faltaría por acreditar el dolo en la causación de tales lesiones".

El abordaje a Gómez

El denunciado publicó hace unas semanas un vídeo editado en sus redes sociales en el que se ve cómo persigue a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se encontraba en una cafetería con unas amigas.

En el vídeo en cuestión, además de la continua persecución a Gómez, se puede observar cómo las dos acompañantes de la esposa del jefe del Ejecutivo intentan que Quiles deje de grabar mientras este se refiere a ellas como "charos".

Según explicaron fuentes del Ejecutivo a laSexta, Begoña Gómez interpuso una denuncia contra el agitador por "agresión" e "intimidación". Asimismo, relataron que los hechos tuvieron lugar en el interior de una cafetería, antes del momento grabado por Quiles.

Según contaron en Moncloa, fue en el momento en que Gómez trató de salir del restaurante cuando se produjo la "agresión" al impedir el agitador que la mujer del presidente "saliera de ahí".

Luego, tal y como indicaron, "la persiguió hasta que entró en el coche de los escoltas". La Guardia Civil se llevó las grabaciones del interior del local, aseguraron a este medio. Además, y según sabe esta cadena, Vito Quiles trató incluso de hablar con Gómez cuando todavía estaba dentro del recinto.

"El juez indica que es la denunciante la que mantiene una conducta agresiva contra mí y no existen hechos que posean relevancia penal. OTRA VEZ. HEMOS GANADO", han sido las palabras del ultraderechista en sus redes sociales tras las primeras informaciones al respecto.

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