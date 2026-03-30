¿Por qué la isla de Jarg (Irán) está en el punto de mira de Estados Unidos?

Como parte del 'golpe final' de Donald Trump a Irán está el control de la isla de Jarg, el principal centro de exportaciones de petróleo iraní. ¿Cuáles son los planes de Estados Unidos?

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel iniciaron un nuevo conflicto bélico conjunto contra Irán, que en poco tiempo acabó con la vida del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo del país. Desde entonces, la guerra se ha extendido por toda la región y sus consecuencias se están notando en prácticamente cualquier lugar del mundo, con la Agencia Internacional de la Energía advirtiendo de una crisis energética peor que las de los años 70. Entre las principales razones, el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial.

En este contexto, y aun con Donald Trump hablando de acercamientos entre Estados Unidos e Irán —aunque Teherán está preparada para una invasión terrestre por parte de los estadounidenses—, el presidente republicano ha advertido de nuevas acciones contra la isla de Jarg (Kharg, en su transliteración al inglés), donde se ubica la principal arteria económica del país. En una entrevista con el 'Financial Times', Trump aseguró que quiere hacerse con el control del crudo iraní y que estaba considerando, aunque no es novedad, tomar esta pequeña isla, aunque esta operación implicaría "permanecer un tiempo" en el lugar.

Ya a mitad del mes de marzo, el Gobierno estaba considerando la posibilidad de ocupar o bloquear esta isla, con intención de presionar a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, según varias fuentes citadas por el estadounidense 'Axios'. El control de esta isla no sólo estrangularía las exportaciones de petróleo de Irán, sino que también podría servir como plataforma para lanzar ataques contra el Irán continental. Precisamente por eso, las fuerzas iraníes han estado desplegando trampas por toda la isla, con especial atención a las zonas costeras, donde podría producirse un desembarco de Estados Unidos: minas antipersona, minas antitanque, refuerzo de misiles y aumento del personal militar.

Aunque tanto el Pentágono como la Casa Blanca no han hecho declaraciones oficiales sobre Jarg, han dejado claro en repetidas ocasiones que esta opción está sobre la mesa. El analista de seguridad de la BBC Mike Kay tiene claro su objetivo: cortar de facto el sustento económico de la Guardia Revolucionaria Islámica, lo que afectaría a su capacidad para librar (y aguantar) guerras. Para Aaron Maclean, analista de seguridad de la CBS, es más claro que el fin del bloqueo de esta isla sea usarla como moneda de cambio para reabrir el estrecho de Ormuz.

Según Maclean, cualquier operación estadounidense para tomar la isla sería una operación relativamente pequeña pero compleja: una fuerza para desembarcar en la costa tendría que recorrer una gran distancia, ya sea mediante buques de guerra o como parte de una fuerza aerotransportada. No es la primera vez que Estados Unidos amenaza con hacerse con Jarg: esta isla fue uno de los posibles objetivos de Washington para presionar al régimen iraní, en los años setenta, durante la conocida como 'crisis de los rehenes': un grupo de estudiantes iraníes tomó, en noviembre de 1979, a 66 diplomáticos y ciudadanos estadounidenses como rehenes en la Embajada de Estados Unidos en Teherán. Estuvieron encerrados durante 444 días.

¿Por qué no la han atacado ya?

Precisamente en aquella ocasión, durante la 'crisis de los rehenes de Irán', la operación de controlar la isla de Jarg no se llevó a cabo por el excesivo riesgo que implicaba y su dificultad técnica, pero la principal razón fue que podría desencadenar una importante crisis petrolera a nivel mundial. "Cualquier tipo de ataque a Jarg supondría un repunte muy fuerte en el precio del brent", ya desorbitado. Según explica el COO de Enerjoin, Carlos Marín, a laSexta, esto podría aumentar su precio entre un 40% y un 50%, lo que repercutiría directamente en el precio de la gasolina y del diésel.

El brent cerró la pasada semana a 112,57 dólares el barril, el precio más alto desde julio de 2022. En la historia, el momento en el que el brent alcanzó su mayor precio fue en julio de 2008, cuando alcanzó los 147,50 dólares por barril.

Tomar la isla de Jarg es, en la práctica, bloquear absolutamente su economía. Incluso durante la guerra de Irak, en los años 80, Jarg fue bombardeada, pero aun estando dañada pudo seguir operativa y nunca ha dejado de funcionar.

A pesar de ser una pequeña isla —de unos 22 kilómetros cuadrados—, similar al tamaño de la ciudad de Ceuta o más pequeña que la isla canaria de La Graciosa, la importancia de este enclave está clara. Se encuentra a unos 25 kilómetros de la costa iraní, en el Golfo Pérsico, frente a las costas de Irak, Kuwait y Bahréin. Jarg es capaz de recibir a ocho petroleros simultáneamente y de ella salen hasta tres millones de barriles de crudo diariamente: es la joya de la corona de su 'oro negro', e Irán está dispuesta a defenderla a cualquier precio.

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