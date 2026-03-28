La entrada de los hutíes de Yemen en la guerra de Irán redobla la amenaza sobre las rutas clave del petróleo

El contexto Más allá del ataque perpetrado contra Israel, la preocupación se centra en la entrada de este actor en el conflicto en Oriente Medio y en las posibles consecuencias que puede tener sobre puntos estratégicos para el suministro energético mundial.

Los rebeldes hutíes de Yemen han lanzado misiles contra Israel, aumentando la tensión en Oriente Medio. Aunque los proyectiles fueron interceptados, la preocupación se centra en la participación de los hutíes en el conflicto y sus posibles repercusiones en el suministro energético global. Arabia Saudí exporta gran parte de su crudo a través del Mar Rojo, utilizando un oleoducto que transporta millones de barriles diarios. El estrecho de Bab el-Mandeb es crucial para el comercio marítimo, y su bloqueo podría afectar gravemente el suministro energético. En noviembre de 2023, los hutíes ya habían interferido en el tráfico de crudo, mostrando su capacidad para amenazar esta vital ruta. La vigilancia en el Mar Rojo es ahora constante, reflejando la creciente incertidumbre en la zona.

Los rebeldes hutíes de Yemen lanzaban durante la noche de este viernes varios misiles contra Israel, en un nuevo episodio de tensión en Oriente Medio. Según las autoridades israelíes, todos los proyectiles han sido interceptados, sin que se hayan registrado daños. Sin embargo, más allá del ataque, la preocupación se centra en la entrada de este actor en el conflicto y en las posibles consecuencias que puede tener sobre puntos estratégicos clave para el suministro energético mundial.

La participación de los hutíes amplía el foco del conflicto y el riesgo no se limita al frente militar, sino que afecta directamente a las rutas del petróleo. Actualmente, y ante las tensiones en el Golfo, Arabia Saudí está exportando gran parte de su crudo a través del Mar Rojo.

Lo hace mediante un oleoducto que transporta hasta siete millones de barriles diarios desde los yacimientos del este del país hasta una terminal situada en esa costa. En este contexto, los hutíes podrían actuar de varias formas: atacando infraestructuras clave o dificultando el paso de los petroleros.

Uno de los puntos más sensibles es el estrecho de Bab el-Mandeb, una de las principales puertas de entrada al Mar Rojo. Por esta vía transita una parte esencial del comercio marítimo global, incluido el petróleo. Eso sí, si este paso quedara bloqueado, el impacto sería inmediato. Arabia Saudí vería comprometidas sus exportaciones y el suministro energético internacional podría verse gravemente alterado.

Existen precedentes

Aunque por el momento los hutíes no han interferido directamente en el tráfico de crudo en esta nueva escalada, existen precedentes. En noviembre de 2023, combatientes hutíes abordaron buques vinculados a intereses israelíes que transportaban petróleo en la zona, acciones que provocaron una reducción significativa del tráfico marítimo en este corredor estratégico.

Imágenes de entonces muestran cómo los rebeldes fueron capaces de tomar el control de embarcaciones, evidenciando su capacidad para operar en una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Ahora, la vigilancia sobre el Mar Rojo es constante e imágenes satelitales recientes reflejan la tensión en la zona: varios buques permanecen repostando mientras otros esperan antes de cruzar, en un contexto de creciente incertidumbre.

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