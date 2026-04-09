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Situación crítica en el Líbano

Hizbulá resquebraja el alto el fuego y responde con más ataques a Israel por su "violación" del acuerdo

El contexto Israel lanzó este miércoles su mayor ataque contra Líbano desde el inicio de la ofensiva, dejando más de 250 muertos y más de 1.100 heridos tras lanzar 160 bombas en 10 minutos.

Un miembro de los servicios de emergencia trabaja en el lugar de un ataque israelí, en Al-Mazraa, Beirut, LíbanoUn miembro de los servicios de emergencia trabaja en el lugar de un ataque israelí, en Al-Mazraa, Beirut, LíbanoReuters
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El grupo libanés chií Hizbulá anunció la madrugada del jueves haber lanzado nuevos ataques contra Israel, a quien acusó de haber violado el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Irán y Estados Unidos, que tanto Tel Aviv como Washington aseguran que no incluye el frente abierto en Líbano.

Hizbulá, aliado de Irán en este conflicto, aseguró que sus ataques seguirán hasta que la "agresión estadounidense-israelí" contra el país termine, en "defensa del Líbano y su gente y en respuesta a la violación del enemigo del acuerdo de alto el fuego".

Es el primer ataque de Hizbulá desde el anuncio de la tregua temporal. El grupo también afirmó que se había "comprometido" con el cese de las hostilidades, mientras que "el enemigo" no lo hizo.

Inicialmente, Pakistán, que ha oficiado como mediador del pacto, anunció ayer que el alto el fuego incluía a todas las partes del conflicto en Oriente Medio, también el Líbano, poco después de que tanto Estados Unidos como Irán dieran a conocer que habían llegado a un acuerdo.

Sin embargo, el Gobierno de Israel se pronunció más tarde para especificar que el Líbano no entraba en las conversaciones, al considerarlo un conflicto únicamente bilateral, y la Casa Blanca secundó su posición.

Más de 250 muertos este miércoles

El pasado miércoles, Israel lanzó su ofensiva más virulenta contra el Líbano hasta la fecha, con una serie de andanadas que mataron a más de 250 personas en una sola jornada, profundizando su operación tanto militar como terrestre que Tel Aviv lleva a cabo desde inicios de marzo.

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El Ejército israelí justificó la masacre alegando que Hizbulá se ha desplazado a barrios mixtos de Beirut, la capital, que fue el blanco de la mayoría de bombardeos. Hizbulá informó de que su ataque se dirigió contra la localidad israelí de Al-Manar. Medios israelíes reportaron haber identificado ataques en el norte del país, citando al Ejército israelí.

Después de los bombardeos israelíes del miércoles, el grupo chií ya había asegurado que se vengaría y que la sangre de las víctimas "no sería derramada en vano".

El frente del conflicto en el Líbano se reactivó cuando Hizbulá lanzó ataques contra Israel como represalia al operativo conjunto entre Washington y Tel Aviv sobre Teherán el pasado 28 de febrero. Desde entonces Israel ha lanzado una dura ofensiva contra el país que se ha cobrado la vida de más de 1.700 personas.

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