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Caso Negreira

Los forenses dicen que Negreira no tiene "capacidades cognitivas" para enfrentar el proceso y su causa podría ser archivada

Los detalles El informe entregado a la jueza de la Plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona, establece que Negreira sufre "un deterioro mayor de tipo mixto (vascular subcortical, traumatismo cráneo-encefálico), así como una posible enfermedad de Alzheimer".

José María Enríquez Negreira y Javier Enríquez RomeroJosé María Enríquez Negreira y Javier Enríquez RomeroRedes

Este miércoles hemos conocido novedades sobre el caso Negreira, el que investiga la supuesta trama de corrupción deportiva que involucraría al Fútbol Club Barcelona y al juez José María Negreira. Según un informe al que ha tenido acceso laSexta, los forenses del Instituto de Medicina Forense de Barcelona, tras examinar al ex número dos de los árbitros, José María Enriquez Negreira, concluyen que actualmente "no presenta las capacidades volitivas y cognitivas para comprender el alcance del procedimiento judicial".

El informe entregado a la jueza de la Plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona, Alejandra Gil, establece que Negreira sufre "un deterioro mayor de tipo mixto (vascular subcortical, traumatismo cráneo-encefálico), así como una posible enfermedad de Alzheimer".

De este modo, los médicos que le examinaron el pasado 24 de marzo concluyen que "tanto desde el punto de vista psicométrico como a nivel clínico se observa un empeoramiento respecto a la exploración anterior", que se efectuó el 18 de enero de 2024.

La defensa de Negreira pidió un nuevo examen forense al entender, como sostiene este nuevo informe, que no se encuentra en condiciones de comprender el proceso judicial al que se enfrenta. Con este análisis, la jueza tendrá que decidir si acuerda el sobreseimiento contra Enríquez Negreira, que solicita su defensa, por razones de salud.

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