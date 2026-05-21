Su exmarido quiere matarla: la denuncia de una mujer sin protección a pesar de llevar diez años en el sistema Viogén

Los detalles Esta mujer, que lleva diez años dentro del sistema Viogén y cuya expareja ya ha estado condenado por violencia machista, asegura tener amenazas de muerte sobre ella y sus hijos. Un juez de Zaragoza consideró que esas amenazas eran genéricas, por lo que no hay tanto riesgo mientras viva en localidades distintas.

Este jueves, laSexta ha compartido la angustiante historia de una mujer en Zaragoza que teme por su vida y la de sus hijos, ya que su exmarido, un maltratador condenado por violencia machista, ha expresado su intención de matarla. A pesar de que la policía considera su caso de riesgo extremo, un juez le ha denegado una orden de protección, argumentando que las amenazas son genéricas. La mujer, que lleva diez años en el Sistema Viogén, relata el constante miedo en el que vive, mientras su abogado insiste en la necesidad de medidas de protección. Desesperada, pide ayuda a la justicia para garantizar su seguridad. El 016 ofrece asistencia a víctimas de violencia machista y sus entornos.

Este jueves hemos conocido en laSexta la estremecedora historia y petición de una mujer en Zaragoza: denuncia que teme por su vida y por la de sus hijos, que su exmarido quiere matarla. A pesar de que la policía considera que su caso es de riesgo extremo, un juez le ha denegado una orden de protección de su expareja. Hablamos de un maltratador ya condenado por violencia machista.

Esta mujer zaragozana ha asegurado a laSexta que no puede ni salir sola a la calle. Lleva diez años dentro del Sistema Viogén y su exmarido ha estado en prisión, precisamente, condenado por ejercer contra ella violencia machista. "Esto es un sinvivir, esto no es vida, con miedo a que aparezca por cualquier lado como ha hecho otras veces", ha relatado.

Porque las amenazas de este hombre, de su expareja, son constantes. Las últimas de hace tan solo unos días. Incluso ha llegado a reconocer en público que quiere acabar con su vida. También le han llegado a reenviar mensajes de WhatsApp en los que la amenaza. O la advierten: "No salgas, porfa" o "tengo miedo por ti", son solo algunos de los consejos.

Su exmarido quiere matarla: la denuncia de una mujer sin protección a pesar de llevar diez años en el sistema Viogén

"Yo no puedo seguir así, temo por mis hijos, por mi familia", ha alcanzado a decir antes de romper en un llanto desconsolado. Y es que, cuando su caso llegó al juzgado, lo tumbaron. Un juez de Zaragoza consideró que esas amenazas son genéricas. Son acciones meramente inmorales, por lo que no hay tanto riesgo si llevan separados años y viven en localidades distintas.

Pero lo cierto es que sus casas están solo a un kilómetro y medio de distancia. "Una persona que ya tiene antecedentes de violencia respecto de su mujer" y que ha dicho "expresamente: 'yo tengo que acabar matando a la madre de mis hijos'", recuerda Ezequiel Alcalde, el abogado de la víctima. "Eso es un asunto muy grave y se deben tomar medidas de protección", reclama.

Ahora, esta mujer de Zaragoza dice temer más que nunca por su vida. "Por favor, yo pido que me ayuden. Que los jueces hagan algo", suplica. Quiere que se implanten las medidas necesarias para estar a salvo, como una orden de alejamiento o una pulsera de control telemático.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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