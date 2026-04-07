Trump acepta y acuerda un alto el fuego con Irán durante dos semanas tras "intensas negociaciones"

Los antecedentes Pakistán, que actúa como mediador, había propuesto un alto el fuego de dos semanas para continuar las conversaciones y que "los hermanos iraníes" abrieran Ormuz "como gesto de buena voluntad".

La diplomacia ha trabajado intensamente para lograr un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que pospone por dos semanas el ultimátum de Donald Trump. El acuerdo, mediado por Pakistán, propone un alto el fuego bilateral mientras se busca una solución definitiva. Trump había amenazado con destruir "toda una civilización" si no se reabría el estrecho de Ormuz, lo que generó tensiones internacionales. Irán se ha mantenido firme, rechazando amenazas y movilizando a su población. Pakistán busca evitar una escalada del conflicto, instando a ambas partes a respetar el alto el fuego y permitir que la diplomacia avance.

La diplomacia ha estado trabajando activamente en las últimas horas de este martes para intentar llegar a un acuerdo 'in extremis' entre Estados Unidos e Irán que, finalmente, ha llegado para posponer dos semanas más el ultimátum de Donald Trump.Un acuerdo que contempla un alto el fuego bilateral, a espera de un acuerdo "definitivo", que el republicano dice llegará pronto.

"Siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA TOTAL, INMEDIATA y SEGURA del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un periodo de dos semanas. ¡Se tratará de un ALTO EL FUEGO recíproco!", ha informado Trump en su red social, Truth Social.

En esta misma publicación, el republicano ha explicado haber aceptado la propuesta porque EEUU ha "cumplido y superado todos los objetivos militares", así como que las negociaciones para "un acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo en Irán y la paz en Oriente Medio" se encuentran "muy avanzadas".

"Casi todos los puntos de discordia del pasado han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, pero un período de dos semanas permitirá que el acuerdo se finalice y se consuma", ha añadido el mandatario antes de asegurar que este problema "de larga data" está "a punto de resolverse".

De hecho, según recoge la agencia Reuters, Irán ha apuntado que esas conversaciones arrancarán el próximo viernes 10 de abril, así como que podrían extenderse si ambas partes están de acuerdo. En este sentido, detallan que tendrán lugar en la capital pakistaní, Islamabad, y que cuentan con el objetivo de confirmar en el plano político los flecos militares.

Diez puntos a negociar

Si bien, tal y como ha apuntado un funcionario israelí al medio Kan, Tel Aviv suscribe este acuerdo de cese de hostilidades, habrá que esperar a que la pa llegue a la región. Y es que Irán ha subrayado que estas conversaciones no implican el final de la guerra, pues este llegará cuando Washington acepte los diez puntos establecidos por Teherán.

En este sentido, medios iraníes aseguran que este decálogo contempla el control por parte de Irán del tráfico en Ormuz; la retirada de la fuerzas de combate estadounidenses de todas las bases de la región; el levantamiento de todas las sanciones; la descongelación de activos iraníes; además del pago de una indemnización a Teherán, entre otras cuestiones.

Cronología de un acuerdo 'in extremis'

Pakistán, mediador de esta guerra y que está al frente de las negociaciones, envió una última propuesta a ambos países para establecer un alto el fuego y que el estadounidense pospusiese dos semanas sus anunciados ataques con los que amenazaba con destruir "toda una civilización".

El republicano impuso como plazo máximo para la reapertura del estrecho de Ormuz este martes a las 20:00 horas E.T. (a las 2:00 hora peninsular). A menos de 24 horas del final del vencimiento, advirtió que "toda una civilización" moriría esa misma noche. Un aviso que no fue bien recibido ni internacionalmente ni entre sus propias filas.

A cuatro horas de que acabase el plazo, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, exponía en un comunicado que Trump había "sido informado de la propuesta" y que daría "una respuesta pronto". Poco después, Trump decía a 'Fox News' que se encontraba en "negociaciones intensas".

Aunque estas declaraciones podían dar lugar a un cierto optimismo, el republicano es experto en jugar al despiste y no dejar ver sus verdaderas intenciones. Así, poco después se mostraba 'misterioso' con la 'NBC' al ser preguntado sobre a qué se refería con su amenaza de matar a "toda una civilización". "Tendrán que averiguarlo ustedes mismos", aseguró.

A este juego discursivo se unía posteriormente un mensaje publicado por la Casa Blanca en X que rezaba: "Décadas de terrorismo de Irán no continuarán bajo la presidencia de Trump".

Ante esto, Irán se ha mantenido firme, rechazando reabrir el estrecho bajo "amenazas y ultimátums" y contestando que, en caso de ser atacado, su respuesta se extenderá más allá de sus fronteras.

Pero no solo el régimen. Miles de personas han salido por la tarde a formar cadenas humanas en infraestructuras clave del país para tratar de impedir unos ataques que, de producirse, constituirían crímenes contra la humanidad. Una niña llevaba un cartel que ponía que es un "sacrificio por la patria", muestra de que están dispuestos a plantar cara a las maniobras que puedan hacer EEUU e Israel.

Tal ha sido la tensión provocada por Washington, que las autoridades iraníes incluso han repartido tabletas de yodo a la población cercana a la central nuclear de Bashehr, uno de los objetivos más peligrosos.

La propuesta de Trump

En medio de todo esto está Pakistán, que intenta agotar todas las posibilidades para frenar una escalada que parecía inevitable y que podría llegar ser más grave de lo imaginado cuando empezó la operación 'Furia Épica' hace más de un mes.

"Para que la diplomacia siga su curso, solicito encarecidamente al presidente Trump que amplíe el plazo dos semanas", declaraba en redes sociales el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, consciente de las consecuencias que podría acarrear no conseguir más tiempo.

Sharif aseguró que los esfuerzos diplomáticos para detener la guerra avanzaban "de forma constante, firme y decidida, con posibilidades de dar lugar a resultados sustanciales en un futuro próximo". Así, informaba de que había trasladado a la Casa Blanca su propuesta, a la vez que había pedido a "los hermanos iraníes" que, a cambio, abriesen el estrecho de Ormuz "durante ese mismo período de dos semanas, como gesto de buena voluntad".

En el mismo mensaje, emplazaba "a todas las partes beligerantes a que respeten un alto el fuego en todas partes durante dos semanas para permitir que la diplomacia logre el fin definitivo de la guerra, en aras de la paz y la estabilidad a largo plazo en la región".

Irán se mostró evasivo con su respuesta, afirmando estar "preparado para la paz y la guerra", a la vez que el máximo mando militar conjunto de Irán aseguraba que atacaría la infraestructura de EEUU y sus aliados en la región de tal manera que "les privará del petróleo y el gas de la zona durante años" y que seguirá intensificando la ofensiva.

Cruce de ataques

Al mismo tiempo, en Oriente Medio, intensos ataques comenzaron desde primera hora de la noche. Algunas de las instalaciones afectadas fueron la planta petroquímica de Amirkabir en Mahshahr (Irán) o la planta de aluminio en Arak.

También, se registraron ataques en Doha, donde cuatro personas resultaron heridas por la metralla de un dron interceptado, y cohetes cerca de instalaciones diplomáticas estadounidenses en Bagdad, mientras Emiratos Árabes Unidos informó de que había activado sus defensas antiaéreas.

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