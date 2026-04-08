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Continúa su ofensiva

Israel emite una nueva orden de evacuación para Tiro, en el sur del Líbano, y anuncia nuevos ataques

El contexto Israel extendió el frente de la guerra a Líbano el pasado 2 de marzo después de que Hizbulá atacase al Estado hebreo como represalia por el ataque conjunto con Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero. Desde entonces, Israel ha lanzado una dura ofensiva militar aérea y terrestre contra Líbano que ha provocado más de 1.500 muertos y 4.800 heridos.

Un hombre inspecciona una cafetería destruida en el lugar de un ataque israelí en la ciudad portuaria de Sidón, Líbano, el 8 de abril de 2026Un hombre inspecciona una cafetería destruida en el lugar de un ataque israelí en la ciudad portuaria de Sidón, Líbano, el 8 de abril de 2026Agencia AP
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El Ejército israelí ha emitido este miércoles miércoles nuevas advertencias urgentes a los residentes de Tiro para que evacuen sus hogares de inmediato y se trasladen al norte del río Zahrani, anunciando un ataque en la zona.

Esto ocurre después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declarara que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, anunciado también el miércoles, no incluye a Líbano.

Israel continúa sus ataques en Líbano con varios muertos

De hecho, Israel no solo ha emitido una orden de evacuación en la zona, este miércoles también ha atacado el sur de Líbano, dejando varias víctimas mortales según medios libaneses.

La agencia oficial de noticias libanesa, NNA, ha informado sobre un ataque contra una ambulancia en Al Hulaylah que ha provocado varias víctimas mortales, sin que se haya especificado el número exacto de fallecidos.

Además, según el mismo medio, al menos cuatro personas han muerto en un ataque contra un edificio cerca del Hospital Hiram y un centro médico en la ciudad de Chaqra, que ha causado varios heridos. "Los ataques enemigos", como los ha calificado la NNA, también han tenido como objetivo las ciudades de Haddatha, Rabaa Thalathin, Abbasieh, Kfar Dunin, Haniyeh Mansouri y Jmeijmeh.

Estos bombardeos se producen después de que el Gobierno de Israel anunciara que acepta el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán pero asegurase que no incluye Líbano, pese a que anteriormente el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que ha mediado en la negociación, afirmó lo contrario.

La propuesta de diez puntos sobre la que Estados Unidos e Irán negociarán la paz incluye el cese de los ataques de EEUU e Israel contra Irán y los aliados del país persa en la región, así como un control iraní del estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético global.

Israel extendió el frente de la guerra a Líbano el pasado 2 de marzo después de que el grupo chií Hizbulá, aliado de Irán, atacase al Estado hebreo como represalia por el ataque conjunto con Estados Unidos contra la República Islámica el 28 de febrero.

Desde entonces, Israel ha lanzado una dura ofensiva militar aérea y terrestre contra Líbano que ha provocado más de 1.500 muertos y 4.800 heridos. La semana pasada, Israel confirmó sus intenciones de ocupar la región meridional libanesa que va desde la divisoria de facto hasta el río Litani, en la que sería su sexta invasión a algún nivel del territorio del sur de Líbano desde 1978.

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