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Han sido neutralizados

Un muerto y dos heridos en un tiroteo junto al consulado israelí en Estambul

Los tres individuos que han protagonizado el enfrentamiento armado han sido neutralizados y dos agentes de policía han sufrido heridas leves durante el tiroteo.

Agentes de policía trabajan en el lugar de los hechos en Estambul, Turquía, el 7 de abril de 2026.

Una persona ha muerto y dos han resultado heridas durante un tiroteo ante el edificio que alberga el consulado de Israel en Estambul, según informan varios medios locales, que hablan también de hasta tres policías heridos. Los atacantes, según indica el el gobernador de Estambul, Davut Gül, usaron rifles y pistolas para llevar a cabo el ataque contra el consulado.

Los tres individuos que han protagonizado el enfrentamiento armado han sido neutralizados y dos agentes de policía han sufrido heridas leves durante el tiroteo. El ministro del Interior turco ha afirmado que dos de los tres atacantes del tiroteo en Estambul son hermanos y tienen antecedentes por tráfico de drogas. El otro tiene vínculos con una organización que instrumentaliza la religión.

Por su parte, el ministerio de Exteriores de Israel ha indicado que en el momento del tiroteo "no había personal en el consulado". De hecho, el gobernador turco ha asegurado que "no hay personal diplomático israelí en el consulado desde hace dos años y medio".

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