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"Tenemos a Cuba en mente"

Trump descarta una "escalada" en Cuba y anticipa un anuncio sobre el bloqueo petrolero tras la imputación a Raúl Castro

¿Qué ha dicho? "No, no habrá una escalada. No creo que sea necesario. Ese lugar se cae a pedazos. Ellos perdieron el control", ha declarado el presidente de EEUU ante la prensa.

El siguiente objetivo de Trump es Cuba y Díaz-Canel lo sabe: advierte que la "agresión militar" de EEUU es una posibilidadDonald TrumplaSexta
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descartado este miércoles que vaya a protagonizar una "escalada" con Cuba y ha anunciado que "pronto" hará un anuncio sobre el bloqueo petrolero que Washington impuso a la isla. "No, no habrá una escalada. No creo que sea necesario. Ese lugar se cae a pedazos. Ellos perdieron el control", ha declarado ante la prensa al regresar a Washington tras un evento en Connecticut.

Al ser preguntado hasta cuándo se prolongará el bloqueo petrolero que impuso a la isla tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela el pasado enero, el líder estadounidense ha dicho que "pronto habrá un anuncio", según ha informado EFE.

Trump ha dado estas declaraciones el mismo día en que el Departamento de Justicia ha imputado en Miami a Raúl Castro, de 94 años, por la muerte de cuatro aviadores de la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate en 1996, cuando era ministro de Defensa. Raúl Castro, hermano menor de Fidel Castro, enfrenta cargos de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de aeronaves, acusaciones por las que podría afrontar la pena de muerte.

"Un día muy grande y muy importante"

"Creo que es un día muy grande y muy importante", ha declarado Trump, quien ha recordado el gran apoyo que recibe del electorado cubanoestadounidense de Florida. El presidente ha opinado que la población cubana en Estados Unidos "valora" el anuncio que hizo el fiscal general adjunto del país, Todd Blanche, nombrado por el propio Trump, de imputar a Castro.

"Tenemos a Cuba en mente, es muy importante. Muchos problemas durante muchos años. Creo que fue un momento muy importante", ha dicho. La acusación contra el líder cubano, quien dejó de presidir el país en 2019 y se retiró de la dirección del Partido Comunista en 2021, pero que sigue siendo un referente en el aparato político del país, es un nuevo paso en la campaña de presión sobre la isla de la Administración de Trump.

Desde la captura de Maduro, Washington presiona a La Habana para que emprenda reformas económicas en la isla, al tiempo que ha impuesto un bloqueo que impide la llegada de crudo al país y ha amenazado en varias ocasiones con tomar el control de la isla. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha afirmado este miércoles que la acusación contra su predecesor es "una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar" el argumentario "para justificar el desatino de una agresión militar".

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