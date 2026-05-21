Un crimen de hace 30 años: la excusa de EEUU para capturar a Raúl Castro y atacar al gobierno de Cuba

Entre líneas Washington aumenta la presión contra La Habana y recuerda que Raúl Castro, de 94 años, "se ha convertido en un fugitivo".

Los apagones en Cuba retrasaron que parte de la población conociera la imputación de Raúl Castro por EEUU, acusado de cuatro cargos de asesinato por hechos de 1996. El gobierno de Donald Trump utiliza esta acusación para perseguir al último símbolo de la revolución cubana, enfrentando Castro posibles penas de cadena perpetua o muerte. Todd Blanche, fiscal general interino de EEUU, espera su comparecencia, mientras que Marco Rubio lo declara fugitivo. La estrategia estadounidense recuerda el caso de Nicolás Maduro, capturado en 2021. Los cargos contra Castro incluyen el derribo de aviones de "Hermanos al Rescate", resultando en cuatro muertes.

Los apagones que sufre Cuba hicieron que parte de su población tardara en conocer la noticia de que EEUU ha imputado a su expresidente, Raúl Castro, cuatro cargos de asesinato por unos hechos cometidos en 1996.

La acusación formal contra Castro es la razón que esgrime el gobierno de Donald Trump para ir a por el último símbolo de la revolución cubana. Podría enfrentar cadena perpetua o hasta pena de muerte.

Aunque Trump ha descartado una "escalada" en Cuba, el fiscal general interino de EEUU, Todd Blanche, confió el miércoles en que el exlíder cubano comparezca "por su propia voluntad o de otra forma" e informó de que se ha emitido una orden para su arresto.

En esta línea, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha espetado este jueves que Castro "se ha convertido en un fugitivo", aunque ha evitado adelantar si ya tienen algún plan para llevarle ante la justicia en EEUU.

La estrategia recuerda a la seguida con Nicolás Maduro en Venezuela. El gobierno estadounidense emitió una orden contra el ahora expresidente bolivariano acusándole de narcotráfico en 2021 y ofreció una recompensa por su arresto. Finalmente, el pasado enero le capturó y le llevó a Nueva York, donde se encuentra detenido a la espera de juicio.

Primera acusación después de 70 años

En el caso de Raúl Castro, los hechos de los que se le acusa se remontan a 1996, cuando ejercía de Ministro de Defensa de Cuba, mientras su hermano Fidel presidía el país.

En esa época, decenas de embarcaciones salían de la isla a diario rumbo a Estados Unidos. Muchos de ellos no alcanzaban la costa, se hundían o tenían que regresar. Entonces surgió la organización sin ánimo de lucro "Hermanos al Rescate" ('Brothers to the Rescue').

Utilizaba avionetas que patrullaban los más de 1.000 kilómetros de mar que separan ambos países para trasladar a las personas que viajaban en esas embarcaciones. Hasta que el 24 de febrero de 1996, Raúl Castro dio esta orden: "Túmbenlos en el mar en cuanto se aparezcan".

La Armada cubana derribó dos de esos aviones y en el ataque murieron cuatro personas, tres de ellas estadounidenses. El fundador de Hermanos al Rescate, José Basulto, reclamó una respuesta popular en Cuba contra los asesinatos. "Al pueblo de Cuba, le pedimos que responda a este crimen cometido por el gobierno de Castro", demandó.

Por su parte, el gobierno cubano justificó la medida afirmando que Washington habría hecho lo mismo en su situación. "Si hacen eso sobre territorio norteamericano, ¿cómo actuaría el Gobierno de EEUU?", preguntó el entonces ministro de Exteriores, Roberto Robaina.

El caso se quedó en el aire hasta ahora, 30 años después, con Raúl Castro a punto de cumplir los 95. El gobierno de Trump le acusa de cuatro cargos de asesinato, dos de destrucción de aeronaves y uno de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses.

Más de siete décadas de enfrentamientos entre ambas naciones y, por primera vez, una acusación formal que llega en medio del aumento de la presión estadounidense y de las amenazas de Trump con invadir la isla.

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