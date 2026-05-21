Los 50 años de excesos de Interviú: secuestros, polémicas, desnudos y publicaciones de dudosa moralidad

¿Por qué es importante? Se trata de una de las revistas más representativas de la transición española, conocida por sus portadas de destape, pero que también se caracterizó por sus reportajes de investigación y la denuncia política,

La revista 'Interviú', que cumple 50 años, fue emblemática en la transición española por sus portadas de destape y reportajes de investigación. Surgida en un sótano bajo un bar, en sus inicios no pagaba a las artistas y fue secuestrada varias veces. Luis Cantero protagonizó excesos con su serie 'La vuelta al mundo en 80 camas'. Francisco Umbral entrevistó al violador del Eixample con tono comprensivo hacia él. Charo López demandó a la revista por publicar fotos de su desnudo, pero 'Interviú' respondió con más imágenes. Isabel Pantoja posó en la revista tras un supuesto chantaje a Encarna Sánchez.

Se cumplen 50 años de la creación de 'Interviú'. Una de las revistas más representativas de la transición española conocida por sus portadas de destape, pero que también se caracterizó por sus reportajes de investigación y la denuncia política. A razón del aniversario, han salido dos libros que cuentan esa historia repleta de excesos de toda una época.

Comenzó como un "caos" y en sus primeros años todavía no se pagaba a las artistas de sus páginas. Ahora bien, entonces estaba muy lejos del éxito que cultivó más tarde. En sus inicios, la revista tenía su redacción en un sótano debajo de un bar que les servía "gin tonics sin parar" y en la que los redactores podían hacer lo que quisieran siempre que trajeran la historia. Solo seis meses tardó en ser secuestrada por primera vez, porque lo estuvo hasta en ocho ocasiones, con el último intento en 2012. laSexta Clave repasa los personajes que contribuyeron a hacerle historia de España.

Las 80 camas de Luis Cantero

Uno de los protagonistas de estos excesos es Luis Cantero, quien mezclaba el periodismo que experimenta en primera persona y el morbo. Trataba de sacar un millón del país y lo contaba; se operaba la nariz y lo contaba; se iba con prostitutas y también lo contaba. Él publicó una serie titulada 'La vuelta al mundo en 80 camas'.

Sí, iba por el mundo acostándose con mujeres de cada país y contando cómo era la experiencia con cada una. Ahora bien, aunque pudiera ser una fantasmada, podía ser otra cosa. Prueba de ello, este fragmento: "Me enviaron tres niñas jovencísimas e igualmente expertas, cuya cotización individual era de ocho dólares por sesión normal y 20 por la extra".

La envidia de Umbral hacia violador del Eixample

El mejor columnista de la prensa española colaboró con 'Interviú'. Era Francisco Umbral, quien logró entrevistar al violador del Eixample de Barcelona, al que condenaron por cuatro violaciones. Si bien contaba con interés informativo, lo malo fue el tono comprensivo con el que trató al deprededor y de desdén con el que trató a las víctimas: "El violador del ensanche parece que llevaba una navaja para persuadir a sus víctimas, si es que puede llamarse así a la beneficiaria de un polvo inesperado, azaroso, forajido y juvenil", llegó a leerse en sus páginas.

El desafío que Charo López perdió

La actriz Charo López protagonizó una película con un desnudo, en el que se veía todo y que se titulaba 'Historias de mujeres'. 'Interviú' publicó las fotografías filtradas de ese desnudo, ante lo que la intérprete decidió demandar a la revista. Si bien ganó, pues tuvieron que indemnizarla, 'Interviú' optó por la venganza.

En concreto, la revista respondió con más fotos de la actriz en un reportaje que titularon 'Hermosa y enfadada'. "Podría haber llegado a la menopausia sin que el pueblo se hiciera la gallarda colectiva sin su liguero, y sin presenciar la montera de su entrepierna si no fuera porque 'Interviú desveló la más alta intimidad de la morena más guapa de España", escribió Raúl del Pozo. Charo López volvió a denunciar, obteniendo la misma respuesta. Fue entonces cuando se rindió.

¿Un chantaje para tener a la Pantoja?

Otro momento a destacar de la revista fue cuando un radioaficionado captó y grabó una conversación que le pareció jugosa. Por eso, se la vendió a 'Interviú', la cual llamó a una de las dos personas que aparecía. Era la locutora Encarna Sánchez, quien les ofreció dinero para que no se publicara. La revista accedió a no publicarla, pero con la condición de que la otra persona tendría que salir en 'Interviú' posando. Un año después salía Isabel Pantoja, si bien no desnuda, insinuando, tanto en la portada como en las páginas interiores del número.

También fue bastante contestado tanto en la redacción y como en la calle el episodio protagonizado por el Duque de Feria, Rafael Medina. Fue detenido por el rapto de una niña de cinco años a la que desnudó, bañó y enseñó revistas pornográficas. Dos meses después, 'Interviú' publicó fotos de él con dos niñas desnudas menores de diez años. Si bien se les puso una tira en los ojos de las niñas, eran identificables.

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