Pakistán entrega a Irán y EEUU un plan para un alto el fuego y reabrir el estrecho de Ormuz

Sí, pero... Según informa el medio 'Axios', las posibilidades de alcanzar un principio de acuerdo en las próximas 48 horas son escasas. "Todos los elementos deben acordarse hoy", asegura una fuente citada por la agencia Reuters.

Estados Unidos, Irán y mediadores regionales están discutiendo un posible alto el fuego de 45 días que podría llevar al fin de la guerra, según 'Axios'. El acuerdo se desarrollaría en dos fases: un alto el fuego inicial y un acuerdo final. Reuters informa que Pakistán ha entregado un plan a Irán y EE.UU. que podría activarse el lunes, reabriendo el estrecho de Ormuz. Las negociaciones, mediadas por Pakistán, Egipto y Turquía, son la última oportunidad para evitar una escalada del conflicto. Sin embargo, las posibilidades de un acuerdo son escasas, y Trump mantiene una postura amenazante hacia Irán.

Estados Unidos, Irán y un grupo de mediadores regionales estarían discutiendo los términos de un posible alto el fuego de 45 días que podría conducir al fin definitivo de la guerra, según informa el medio 'Axios', que cita a cuatro fuentes estadounidenses, israelíes y regionales con conocimiento de estas conversaciones.

Los mediadores estarían discutiendo los términos de un acuerdo en dos fases, según el citado medio, que añade que la primera fase consistiría en un posible alto el fuego de 45 días, mientras que la segunda fase sería un acuerdo para poner fin a la guerra.

Según ha añadido la agencia Reuters, que cita a una fuente conocedora de las negociaciones, Pakistán ha entregado a Irán y Estados Unidos un plan para poner fin a las hostilidades que podría entrar en vigor el lunes y reabrir el estrecho de Ormuz. El plan contempla un enfoque en dos fases: un alto el fuego inmediato seguido de un acuerdo integral.

"Todos los elementos deben acordarse hoy", afirmó la fuente, añadiendo que el entendimiento inicial se estructuraría como un memorando de entendimiento que se finalizaría electrónicamente a través de Pakistán, el único canal de comunicación en las conversaciones.

El alto el fuego podría extenderse si se necesitara más tiempo para las conversaciones. Estas conversaciones se producen mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene su retórica incendiaria y sus amenazas de "volar todo por los aires" en Irán. "Abran el puto estrecho, malditos locos, o vivirán el infierno", aseguró el domingo, poniendo como fecha definitiva —por ahora— de su ultimátum el martes por la noche.

Trump declaró a Axios el domingo que Estados Unidos está "en negociaciones profundas" con Irán y que se puede llegar a un acuerdo antes de que expire el plazo fijado para el martes.

Opciones escasas de un acuerdo

Según las fuentes consultadas por 'Axios', las posibilidades de alcanzar un principio de acuerdo en las próximas 48 horas son escasas. Sin embargo, este último esfuerzo es la única oportunidad para evitar una escalada dramática de la guerra, que incluiría ataques masivos contra la infraestructura civil iraní y represalias contra las instalaciones de energía y agua en los estados del Golfo.

Dos fuentes aseguran que el plan operativo para una campaña masiva de bombardeos estadounidenses e israelíes contra las instalaciones energéticas de Irán está listo para ponerse en marcha. Cuatro fuentes con conocimiento de los esfuerzos diplomáticos afirmaron que las negociaciones se están llevando a cabo a través de mediadores pakistaníes, egipcios y turcos, así como mediante mensajes de texto enviados entre el enviado de Trump, Steve Witkoff, y el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi.

Un funcionario estadounidense afirmó que la administración Trump presentó a Irán varias propuestas en los últimos días, pero que hasta el momento los funcionarios iraníes no las han aceptado. Según las fuentes, los mediadores creen que la reapertura total del estrecho de Ormuz y una solución para el uranio altamente enriquecido de Irán solo podrían ser el resultado de un acuerdo final.

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