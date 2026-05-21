Dos muertos, dos versiones y muchas preguntas tras el fuego devastador: ni Mañueco ni Suárez-Quiñones aclaran a quién respondían Abel y Jaime

¿Por qué es importante? Lo de dar primero una versión sobre la muerte de los primos durante los incendios del pasado verano en Castilla y León y después sostener prácticamente la contraria fue, según la Junta, una aparente confusión producida en "un ejercicio de transparencia".

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, rectificó la versión inicial sobre la muerte de Abel y Jaime, dos voluntarios fallecidos en los incendios de León y Zamora, calificando el cambio como un ejercicio de transparencia. Inicialmente, se dijo que estaban integrados en el operativo oficial, pero luego se afirmó que actuaban por voluntad propia. Iván, el único testigo, cuestiona esta última versión, sugiriendo negligencias y decisiones erróneas. Su relato destaca la falta de coordinación y preparación del operativo, generando preocupación ante la posibilidad de que situaciones similares se repitan con la llegada del calor.

Lo de dar primero una versión sobre la muerte de Abel y Jaime —las dos víctimas mortales de los incendios forestales que el año pasado arrasaron León y Zamora— y después sostener prácticamente la contraria fue, según la Junta de Castilla y León, una aparente confusión producida en "un ejercicio de transparencia".

Así lo afirmó el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la primera y única vez que habló públicamente sobre los dos vecinos voluntarios que murieron tratando de salvar el pueblo de Quintana y Congosto (León): "Ayer, en aras de la transparencia y de una rápida información, se dijo que estaba integrado en el operativo. Hoy eso está descartado".

La frase suponía rectificar de forma explícita la versión ofrecida apenas 24 horas antes por su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien había asegurado públicamente que Abel Ramos y Jaime Aparicio "se integraron en el operativo" y que ambos actuaban siguiendo "órdenes de la directora" del Puesto de Mando Avanzado.

Dos versiones incompatibles sobre qué hacían exactamente allí los dos primos cuando quedaron atrapados por las llamas. La diferencia no era menor. La primera situaba a Abel y Jaime dentro del dispositivo oficial de extinción; la segunda los convertía en vecinos que actuaban "por voluntad propia" con su maquinaria, al margen de la estructura de mando del incendio.

Iván rompe su silencio

Ahora, el único testigo que asegura haber presenciado lo ocurrido aquella tarde cuestiona esa última versión. En conversación con el equipo de Estado del Bienestar de laSexta, sostiene que lo que pasó en Quintana y Congosto no fue fruto únicamente del caos del fuego, sino también de una cadena de decisiones erróneas y posibles negligencias sobre el terreno.

Su relato reconstruye las horas previas a la muerte de Abel y Jaime y vuelve a poner el foco sobre una pregunta que, casi un año después, sigue sin respuesta clara: ¿quién decidió realmente que entraran allí? Primero se dijo que estaban integrados en el operativo y que seguían órdenes. Después, que actuaban por su cuenta. Entre una versión y otra quedaron dos muertos, un incendio devastador y demasiadas preguntas sin responder.

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Porque si estaban dentro del operativo, alguien debía coordinarles. Y si no lo estaban, entonces la pregunta es todavía más grave: ¿cómo acabaron dos vecinos enfrentándose solos a un incendio fuera de control mientras, según denuncia el único testigo directo que no ha hablado hasta ahora, la ayuda no llegaba, las comunicaciones fallaban y el operativo estaba desbordado?.

Temor a que la historia se repita

Iván ha roto su silencio porque teme que la historia pueda repetirse. Su relato no solo reconstruye qué ocurrió aquella tarde entre las llamas, sino que también dibuja un operativo que, según quienes trabajan dentro, "no es solo que llegue tarde o no esté preparado para este próximo verano, es que no llega ni a una primavera".

Una afirmación tan dura como preocupante. Sobre todo, ahora, cuando el calor vuelve a apretar y muchos vecinos de zonas rurales sienten que, si el fuego regresa, volverán a quedarse solos frente a las llamas.

Por eso, el equipo de Estado del Bienestar lleva semanas recorriendo algunas de las zonas con mayor riesgo de incendio y hablando con quienes viven y trabajan allí. Sus testimonios, que conoceremos las próximas semanas, muestran una realidad desconocida para muchos y abren interrogantes incómodos sobre cómo afronta Castilla y León otro verano extremo.