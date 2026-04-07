Los MAGA se hartan de Trump: hasta los suyos lo ven fuera de control y quieren incapacitarlo

¿Por qué es importante? Los seguidores del presidente estadounidense se desmarcan de él y algunos piden, incluso, que se invoque la enmienda 25 de la Constitución, que habilita la posibilidad de que el vicepresidente lo sustituya.

Una creciente disidencia dentro del movimiento MAGA, que tradicionalmente apoya a Donald Trump, está pidiendo su destitución mediante la vigesimoquinta enmienda, argumentando su incapacidad para gobernar. Figuras como Robert Barnes y Alex Jhones han urgido a tomar medidas drásticas, sugiriendo que Trump sea reemplazado por el vicepresidente. La retórica de Trump ha sido comparada con la de dictadores y villanos ficticios, lo que ha llevado a comentaristas como Nick Fuentes y Tucker Carlson a criticarlo abiertamente, señalando que siempre fue un problema. La presión aumenta a medida que se acercan momentos críticos, y algunos incluso instan a los militares a desobedecer sus órdenes.

Una de las novedades de la tarde de este martes está en las filas MAGA, en el mundo ultra que apoya al presidente estadounidense, Donald Trump, en su propio país. No todos están de acuerdo con la estrategia de destrucción total del republicano y algunos piden, incluso, que se invoque la vigesimoquinta enmienda. Traducido: que se destituya a Trump por su incapacidad para ejercer el cargo.

La rebelión interna en el movimiento MAGA es tal que el objetivo ya no es hacerle cambiar de parecer, quieren que lo incapaciten. "Hay que dejar que finja que es presidente, pero en público se informa que está pasando por un problema de salud. Hay que tomar el control, tiene que ser algo así, es así de grave", ha dicho el comentarista político Robert Barnes.

Para ello tirarían de la enmienda 25 de la Constitución, esa que habilita la posibilidad de que el vicepresidente lo sustituya. "¡Hay que pararlo!", ha exigido Alex Jhones, presentador de radio estadounidense. Porque sus habituales palmeros de ultraderecha lo comparan ahora con famosos dictadores. "El dictador norcoreano no habla así, él (Trump) habla como un supervillano de Marvel y le encantan las bombas y destruir puentes", ha remarcado Jhones.

Su problema es ya personal, atacan directamente a su figura tirando de eso del "te lo dije". "Y ahora es cuando nos damos cuenta de que Trump es malvado, él es el problema, siempre fue el problema", ha afirmado Nick Fuentes, comentarista de extrema derecha.

Una presión que se acrecienta cuanto más se acerca el ultimátum. "Lo que estamos viendo es que hemos agotado el poder convencional. ¿Qué nos queda? Armas nucleares. ¿Y un ataque nuclear nos llevará a la paz? Probablemente no", ha pronunciado el comentarista Tucker Carlson. Por eso piden ahora a los militares que desobedezcan al que consideran un presidente fuera de control.

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