La Audiencia Nacional bloquea las cuentas bancarias de Zapatero y de otras empresas investigadas

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado

El juez autorizó el bloqueo de las cuentas en el auto del 18 de mayo e incluye la transferencia de los fondos en formato criptomoneda

Los detalles El juez Calama bloqueará de las cuentas del expresidente un saldo máximo de 490.780 euros, que es el importe recibido de la Sociedad Análisis Relevante.

El juez José Luis Calama ha ordenado el bloqueo de las cuentas bancarias del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el marco de una investigación por presuntos cobros de comisiones ilegales relacionados con el caso Plus Ultra. Las cuentas bloqueadas incluyen las del expresidente y otras empresas investigadas. El monto bloqueado asciende a 490.780 euros, cifra recibida de la Sociedad Análisis Relevante. Zapatero ha sido imputado por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias. Además, se han realizado registros en su despacho y en empresas vinculadas a sus hijas. El juez ha citado a Zapatero a declarar el próximo 2 de junio.

El juez José Luis Calama ha bloqueado las cuentas bancarias del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el marco de la investigación por supuestos cobros de comisiones ilegales por el caso de Plus Ultra, según ha confirmado laSexta. También ha bloqueado las cuentas de otras empresas investigadas.

Según han informado fuentes jurídicas a laSexta, el juez Calama ha acordado el bloqueo de los saldos de cuentas del expresidente hasta el límite de 490.780 euros, que es el importe recibido de la Sociedad Análisis Relevante.

Zapatero ha sido imputado por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el caso Plus Ultra, que recibió 53 millones de euros por el rescate del Gobierno aprobado en marzo de 2021.

En el auto del 18 de mayo en el que se cita a Zapatero como investigado, el juez Calama autoriza a los agentes de la UDEF a transferir los fondos (en formato criptomoneda) de las billeteras virtuales a otras billeteras que permitan su aseguramiento y control por parte de la Policía.

Asimismo, permite el bloqueo de "las cuentas que se localicen en plataformas de intercambios de criptoactivos" o que se lleven a cabo "las actuaciones que resulten precisas para el aseguramiento de los fondos hallados".

Los registros policiales

El bloqueo de sus cuentas es un paso más dentro de la investigación en su contra. Esta misma semana, también se realizaron los registros de su despacho de la calle Ferraz y de otras tres empresas, entre ellas What The Fav S.L., propiedad de sus hijas Laura y Alba y que habría sido favorecida en el pago de las presuntas comisiones ilegales.

También se registraron las compañías 'Softgestor', dedicada a la asesoría y gestoría jurídica, e 'Inteligencia Prospectiva'. Asimismo, autorizó el "registro corporal" de María Gertrudis Alcázar, la secretaria de Zapatero que, según el auto judicial, "desempeña un papel operativo esencial dentro de una red organizada orientada al ejercicio ilícito de influencias".

El juez Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, le ha citado a declarar en sede judicial el próximo 2 de junio.

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