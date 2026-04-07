Irán pide a "jóvenes, deportistas y estudiantes" que hagan una cadena humana para proteger las plantas eléctricas de los ataques de EEUU

Mientras tanto... El presidente de Estados Unidos ha reiterado su amenaza a Irán, destacando que "morirá toda una civilización para no volver jamás" si no se cierra un acuerdo antes de que acabe el plazo que les dio.

Las autoridades iraníes han convocado a la población a formar "cadenas humanas" en instalaciones energéticas en respuesta al ultimátum del presidente de EE.UU., Donald Trump. Alireza Rahimi, viceministro de Deportes y Juventud de Irán, ha instado a jóvenes y figuras culturales a unirse a esta iniciativa, que comenzará a las 14:00 horas, para protestar contra los ataques a infraestructuras, considerados crímenes de guerra. Figuras culturales como el músico Ali Gamsari y el cantante Benyamin Bahadori ya se han sumado, instalándose cerca de infraestructuras clave. Trump ha amenazado con arrasar Irán si no reabre el estrecho de Ormuz, lo que ha elevado las tensiones globales y el precio del petróleo.

Las autoridades de Irán han hecho un llamamiento a la población para que participe en "cadenas humanas" en instalaciones energéticas del país ante el ultimátum formulado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en plena ofensiva israelí-estadounidense contra el país asiático.

Alireza Rahimi, viceministro de Deportes y Juventud y secretario del Consejo Supremo para la Juventud y la Adolescencia de Irán, ha invitado a "jóvenes, estudiantes, figuras culturales y artísticas" a sumarse a esta iniciativa, según un mensaje publicado en sus redes sociales.

Así, ha recalcado que la iniciativa arrancará a las 14:00 horas (hora local). "Nos uniremos de la mano junto a centrales eléctricas de todo el país, miembros de todas las creencias e ideas, para decir que atacar la infraestructura pública supone un crimen de guerra", ha apuntado.

"Reúnanse para decirle al mundo que atacar la infraestructura pública es un crimen de guerra", ha pedido en un vídeo.

Figuras de la cultura iraní comenzaron ayer a instalarse en las inmediaciones de plantas eléctricas y puentes ante las amenazas de Trump de "desatar el infierno" si Teherán no reabre Ormuz antes de las a las 20:00 horas del martes 7 en Washington.

Entre ellos destacan el músico iraní Ali Gamsari quien se instaló ayer cerca de la en la central eléctrica de Damavand, la mayor del país, "con el objetivo de evitar ataques contra las infraestructuras de Irán".

El también cantante Benyamin Bahadori pasó la noche en el puente Tabiat de Teherán, y anunció que lo hará también esta noche, dado que Trump también amenazó con destruir puentes.

Teherán ha bloqueado desde el comienzo de la guerra el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial y solo deja pasar a barcos de países que considera amigos, lo que ha disparado el precio del petróleo, entre otros productos.

Trump reitera su amenaza a Irán

Trump recordó el lunes su ultimátum a Teherán, que termina este martes y por el que exige a Irán la apertura del estrecho de Ormuz, al tiempo que amenazó con que el país entero "puede ser arrasado en una noche", incluidos ataques contra "cada puente" y "cada central nuclear".

El presidente estadounidense ha acrecentado recientemente sus amenazas contra Irán si no acepta sus exigencias, descritas por Teherán como "irracionales" y "excesivas", en medio de los llamamientos internacionales al diálogo para poner fin a la guerra, que ha tenido además un gran impacto económico a nivel mundial.

De esta forma, a pocas horas de que acabe el plazo que dio, ha señalado que "morirá toda una civilización para no volver jamás" si no se cierra un acuerdo, una situación que asegura que "no quiere que suceda".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.