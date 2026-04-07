Trump reitera su amenaza a Irán horas antes de expirar su ultimátum: "Toda una civilización morirá esta noche"

¿Qué ha dicho? El presidente de Estados Unidos asegura que "no quiere que suceda", pero que esta noche puede "suceder algo revolucionario maravilloso". "Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo", anuncia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado controversia con un mensaje en Truth Social, afirmando que "morirá toda una civilización" en referencia a Irán, aunque asegura no querer que ocurra. Trump sugiere que un cambio de régimen podría traer algo positivo, pero sus palabras llegan mientras se agota un ultimátum para cerrar un acuerdo con Irán. Mientras tanto, Estados Unidos ha atacado la isla iraní de Jarg, un punto estratégico del petróleo iraní. En una rueda de prensa, Trump criticó a la OTAN y amenazó con encarcelar a un periodista por filtraciones, además de mencionar tensiones con Corea del Sur y su relación con Kim Jong-un.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha escrito un mensaje en su cuenta de Truth Social en el que anuncia que este martes "morirá toda una civilización para no volver jamás", aludiendo a Irán, una situación que asegura que "no quiere que suceda".

"Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso, ¿quién sabe?" Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo", anuncia el mandatario, como si del tráiler de una película se tratase.

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Según el presidente estadounidense, esta devastación pondrá fin a "47 años de extorsión, corrupción y muerte" del régimen iraní. "¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!", concluye su mensaje, uno de los más incendiarios que Trump ha escrito jamás.

Llega, además, cuando quedan escasas horas de que acabe su ultimátum a Irán para cerrar un acuerdo, algo que no parece que vaya a suceder comprobando los tonos utilizados por ambas partes. No obstante, según la agencia Reuters, que cita a dos fuentes pakistaníes conocedoras de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, los contactos se mantienen y hay esfuerzos para hablar y acercar posturas.

EEUU ataca de nuevo la isla de Jarg

Sus palabras llegan minutos después de que el ejército de Estados Unidos haya llevado a cabo ataques contra objetivos militares en la isla iraní de Jarg, según confirma el medio de comunicación Axios, citando a un alto funcionario estadounidense anónima.

Se trata del segundo ataque de Estados Unidos contra la isla, de la que sale el 95 % del petróleo iraní, un enclave estratégico de apenas 25 kilómetros cuadrados que fue minado por completo por Irán ante el temor de una eventual intervención de Estados Unidos.

Los primeros ataques contra esta isla los llevaron a cabo el pasado 14 de marzo, cuando el mandatario estadounidense aseguró haber llevado a cabo "uno de los bombardeos más poderosos" hasta la fecha contra Jarg y se jactó de no haber atacado la infraestructura petrolera iraní situada allí "por razones de decencia".

Una delirante comparecencia

Este mensaje sigue la línea de la comparecencia de este lunes del mandatario, que tuvo momentos delirantes en los que pidió encarcelar a un periodista, se acordó de Groenlandia, abrió la puerta —otra vez— a salir de la OTAN y amenazó con dejar a las centrales eléctricas iraníes "fuera de servicio, ardiendo, explotando y sin poder ser utilizadas de nuevo".

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Dentro del esperpento que protagonizó el líder de la nación más poderosa del planeta, Trump señaló a Corea del Sur por no "ayudarles" con Ormuz pese a que ellos tienen desplegados a 45.000 soldados para "protegerles" de Corea del Norte y más concretamente de Kim Jong-un, con quien Trump dice "llevarse muy bien". "Dijo cosas muy buenas de mí. Solía ​​llamar retrasado mental a Joe Biden. Era muy salvaje contra Biden", declaró.

En esa rueda de prensa, Trump amenazó con encarcelar a un periodista por publicar filtraciones sobre el operativo de rescate de un aviador militar en Irán del pasado fin de semana. El mandatario no desveló la identidad del periodista y le instó a que revelara la identidad de su fuente, advirtiendo que su Gobierno está "buscando" al redactor. "Vamos a encontrar quién fue, es seguridad nacional, y la persona que hizo el reportaje irá a la cárcel si no lo dice", dijo Trump.

Con quien fue especialmente duro fue con una OTAN que considera que "no ha estado a la altura" en este conflicto y que cree que "debería avergonzarse de sí misma", insinuando que Estados Unidos podría marcharse de la Alianza Atlántica, algo que ya ha dejado caer en varias ocasiones. "Vienen a verme el miércoles. Van a decir 'oh, haremos esto, haremos aquello'. Ahora de repente quieren enviar activos", dijo Trump, aludiendo a la próxima visita del secretario general de la Alianza, Mark Rutte, que siempre ha mostrado un papel servil hasta el extremo con Trump. "Vais a verlo muy pronto. La OTAN no ha estado a la altura, la OTAN debería avergonzarse de sí misma", añadió.

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