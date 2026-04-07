Trump abraza el caos antes de expirar su ultimátum a Irán en una delirante comparecencia: "Habrá una demolición completa"

Entre líneas El mandatario estadounidense no aclara cuál será el próximo paso de su Administración respecto al conflicto en Irán, prometiendo, por otro lado, que bombardeará a su rival hasta devolverla a "la edad de piedra".

A menos de 24 horas del ultimátum de Trump a Irán, el presidente de EE.UU. ha intensificado sus amenazas, sugiriendo la destrucción de infraestructuras iraníes si no se acepta un alto el fuego. Trump ha mostrado una notable falta de claridad sobre sus objetivos futuros, alternando entre la posibilidad de un acuerdo y la amenaza de devolver a Irán "a la edad de piedra". Durante una rueda de prensa, amenazó con encarcelar a un periodista por filtraciones sobre un operativo militar. Además, criticó a la OTAN por no estar "a la altura" y sugirió una posible salida de la Alianza. Trump también alabó a Kim Jong-un por sus comentarios sobre Joe Biden y expresó su descontento con aliados como Corea del Sur y Japón.

A menos de 24 horas para que concluya el ultimátum de Donald Trump contra Irán, el presidente de Estados Unidos ha elevado más si cabe sus amenazas, hablando de destruir sus puentes y centrales eléctricas si el país no aceptaba un alto el fuego antes de este martes por la noche y reconociendo, al mismo tiempo, que no sabe qué hará en el futuro.

La improvisación ha estado presente en cada decisión que el mandatario y su Administración han tomado desde que comenzase el conflicto a finales de febrero, pero nunca había sido tan claro con respecto a su falta de visión tanto con sus objetivos en Irán como del futuro del conflicto. "No puedo decirte, no lo sé", respondió Trump a periodistas cuando fue preguntado sobre sus próximos pasos, aunque haya repetido que este conflicto está "llegando a su fin". En un nuevo episodio de 'doctor Donald y míster Trump', el mandatario habló de llegar a un acuerdo y, por otro lado, de bombardear a Irán hasta devolverles "a la edad de piedra".

"Todas las centrales eléctricas de Irán quedarán fuera de servicio, ardiendo, explotando y sin poder ser utilizadas de nuevo", aseguró Trump, que añadió, intentando usar un tono más conciliador, que Estados Unidos incluso podría "involucrarse en ayudarles a la reconstrucción de su nación". Preguntado por la posibilidad de que sus ataques contra infraestructura civil puedan violar los Convenios de Ginebra y la ley internacional, Trump respondió atacando al periodista (del New York Times) y afirmando que "espera no tener que hacerlo". También señaló a sus predecesores, a quienes calificó de "débiles, ineficaces y temerosos" con Irán, para proseguir con un ataque al periodista que le había dirigido la película: "Calla, calla. No tienes ninguna credibilidad. Tienes que ser capaz de dar las noticias correctas. Sois 'fake'".

Dentro de esa 'respuesta' que fue más un ataque verbal a anteriores presidentes y a periodistas, calificó al régimen iraní como "duros e inteligentes" negociadores, pero también "enfermos mentales, poderosos y ricos". "¿Crees que les voy a dejar tener un arma nuclear? Les puedes decir a tus amigos del New York Times que no lo voy a permitir", prosiguió Trump.

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Sobre el estrecho de Ormuz, Trump se volvió a mostrar ambiguo a asegurar que cuentan con "un concepto" para el enclave en el que "cobrarían peajes", mostrando así la intención de su Administración de controlar la principal vía de salida del Golfo Pérsico y el estrecho por el que pasa una quinta parte de todo el petróleo mundial.

También fue enigmático al hablar sobre una presunta propuesta de paz para Irán. "Tengo el mejor plan de todos (...) pero no les diré cuál es", se limitó a decir, antes de mostrar su anhelo de volver a un antiguo orden mundial en el que naciones conquistadoras se apropiaban de los recursos de los países que derrotaban. "Creo que no hemos oído eso en cientos de años", lamentaba.

Amenaza con encarcelar a un periodista

En esa rueda de prensa, Trump amenazó con encarcelar a un periodista por publicar filtraciones sobre el operativo de rescate de un aviador militar en Irán del pasado fin de semana. El mandatario no desveló la identidad del periodista y le instó a que revelara la identidad de su fuente, advirtiendo que su Gobierno está "buscando" al redactor. "Vamos a encontrar quién fue, es seguridad nacional, y la persona que hizo el reportaje irá a la cárcel si no lo dice", dijo Trump.

El pasado viernes, varios medios de comunicación informaron, citando a funcionarios del Gobierno anónimos, sobre el rescate de uno de los pilotos y que el segundo seguía desaparecido dentro de Irán. El domingo, el mandatario anunció que Washington consiguió rescatar al piloto que estaba perdido, en lo que calificó como una de las operaciones de búsqueda "más osadas" de la historia.

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En su comparecencia de este lunes, Trump volvió a referirse a este rescate como una operación de película, limitándose a decir que "cientos" de soldados estuvieron involucrados en esa misión de rescate.

Quiere salir de la OTAN (sí, otra vez) y alaba a Kim Jong-un: "Solía llamar retrasado mental a Biden"

Dentro del esperpento que protagonizó el líder de la nación más poderosa del planeta, Trump señaló a Corea del Sur por no "ayudarles" con Ormuz pese a que ellos tienen desplegados a 45.000 soldados para "protegerles" de Corea del Norte y más concretamente de Kim Jong-un, con quien Trump dice "llevarse muy bien". "Dijo cosas muy buenas de mí. Solía ​​llamar retrasado mental a Joe Biden. Era muy salvaje contra Biden", declaró.

Con quien fue especialmente duro fue con una OTAN que considera que "no ha estado a la altura" en este conflicto y que cree que "debería avergonzarse de sí misma", insinuando que Estados Unidos podría marcharse de la Alianza Atlántica, algo que ya ha dejado caer en varias ocasiones. "Vienen a verme el miércoles. Van a decir 'oh, haremos esto, haremos aquello'. Ahora de repente quieren enviar activos", dijo Trump, aludiendo a la próxima visita del secretario general de la Alianza, Mark Rutte, que siempre ha mostrado un papel servil hasta el extremo con Trump.

"Vais a verlo muy pronto. La OTAN no ha estado a la altura, la OTAN debería avergonzarse de sí misma", añadió. Días antes, en una entrevista en The Guardian, Trump calificó a la organización de "tigre de papel" y cargó también contra otros aliados como Corea del Sur, Japón o Australia por no dar apoyo para asegurar el paso por el estratégico estrecho de Ormuz. Trump recordó que todo comenzó con Groenlandia y con el 'no' que recibió por parte de los aliados. "Dijimos 'queremos Groenlandia' y no quisieron dárnosla. Y yo dije 'adiós", aseveró.

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