Calendario Carlos Alcaraz
¿Qué torneos disputará Carlos Alcaraz en 2026? Consulta el calendario completo
El tenista español estará presente, salvo lesión, en 18 torneos más esta temporada, entre los que se encuentran tres Grand Slams, nueve Masters 1000, dos ATP 500 y otros torneos de gran importancia.
Carlos Alcaraz ha empezado 2026 con el pie derecho. El tenista español está imbatible y ya ha ganado dos torneos en lo que llevamos de año. Melbourne y Doha han sido las primeras paradas en este circuito ATP para el murciano, y ahora le esperan dos Masters 1000 en Indian Wells y Miami, respectivamente, antes de comenzar en tierra batida.
En total, esta temporada se espera que Alcaraz dispute un total de 18 torneos, además de los ya completados, a menos que el número uno sufra alguna lesión u otra circunstancia que le impida jugar.
De esos 18 torneos, tres de ellos son Grand Slams (Roland-Garros, Wimbledon y US Open), nueve Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid, Roma, Montreal, Cincinnati, Shanghái y París), dos ATP 500 (Barcelona y Queen's), las ATP Finals, la Laver Cup, la Copa Davis y el partido de exhibición en el Sao Paulo Super Match.
En caso de jugar y ganar la mayoría de estos torneos, Carlos podría aumentar su palmarés de forma ingente, además de superar a leyendas como Rafa Nadal o Novak Djokovic en el ranking ATP.
Calendario completo 2026
- Open de Australia (18 de enero - 1 de febrero): Victoria ante Novak Djokovic en la final (2-6, 6-2, 6-3 y 7-5)
- Doha (16 - 21 de febrero): Victoria ante Arthur Fils en la final (6-2, 6-1)
- Indian Wells (4 al 15 de marzo)
- Miami (18 al 29 de marzo)
- Montecarlo (5 al 12 de abril)
- Barcelona (13 al 19 de abril)
- Madrid (22 de abril al 3 de mayo)
- Roma (6 al 17 de mayo)
- Roland-Garros (24 de mayo al 7 de junio)
- Queen's (15 al 21 de junio)
- Wimbledon (29 de junio al 12 de julio)
- Montreal (2 al 12 de agosto)
- Cincinnati (13 al 23 de agosto)
- US Open (31 de agosto al 13 de septiembre)
- Laver Cup (25 al 27 de septiembre)
- Shanghái (7 al 18 de octubre)
- París (2 al 8 de noviembre)
- ATP Finals (15 al 22 de noviembre)
- São Paulo Super Match (exhibición) 12 de diciembre
- Copa Davis (Segunda Ronda de Qualifiers y Finales): 18 al 20 de septiembre y del 24 al 29 de noviembre