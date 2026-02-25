"Le deberían haber dado un poco más"
"Más espectáculo y más entradas": los rivales de Nadal, a favor de que Alcaraz gane más que Sinner
John Isner, Sam Querrey, Jack Sock y Steve Johnson han debatido acerca de los salarios de los dos mejores tenistas del mundo, y han coincidido en que Carlos vende más que el italiano.
El comienzo de 2026 para Carlos Alcaraz está siendo todo un éxito. El tenista español ya acumula dos trofeos más en su palmarés tras ganar el Open de Australia y el ATP 500 de Doha, por lo que su patrimonio también ha aumentado.
En concreto, Alcaraz ha recibido una cuantía total de 3,64 millones de dólares en tan solo dos meses. 2,44 millones por el Grand Slam en Melbourne y 1,2 millones por su triunfo en Doha, misma cantidad que recibió su acérrimo rival, Jannik Sinner, por estar en el torneo qatarí.
El hecho de que el italiano recibiese la misma cantidad que Carlos, pese a no haber ganado el torneo, no ha sido plato de buen gusto para algunos extenistas que se han mostrado contrariados. En sí, John Isner, Sam Querrey, Jack Sock y Steve Johnson, exrivales de Rafa Nadal, debatieron este martes en el podcast 'Nothing Major Show' acerca de los honorarios de los dos mejores tenistas del mundo.
"A Carlos le deberían haber dado un poco más", comenzó señalando Querrey, recalcando que el español merecía ganar más dinero debido a su victoria en el torneo. "Alcaraz da más espectáculo y vende más entradas. Carlos 1,4 y Jannik un millón o algo así", añadió acto seguido, tanteando qué cifras deberían haber recibido ambos.
Ante este debate, el resto de colaboradores no dudó en coincidir con el estadounidense, asegurando que "probablemente" Alcaraz tendría que cobrar más que el italiano. Por último, los cuatro extenistas alabaron a Carlitos por su excelente balance anual con el que ha arrancado este circuito ATP y el partido ante Arthur Fils.
"Fue increíble. Pero fue así todo el partido. De principio a fin. Y creo que lleva un 12-0 de balance ahora este año y no parece que vaya a ser detenido en cualquier momento pronto. Lo que no es sorprendente teniendo en cuenta lo que hemos visto los dos últimos años. Pero se le ve fantástico", concluyó Johnson.