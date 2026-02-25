La reflexión de Andrey Rublev sobre enfrentarse a Alcaraz: "No puedes pensar que es invencible"

El ruso cayó contra Carlos en la semifinal del torneo de Doha y ahora su reflexión se ha viral: "No puedes meterte en la cabeza que es invencible".

Carlos Alcaraz se proclamó campeón del torneo de Doha tumbando en semifinales a Andrey Rublev por la vía rápida, en dos sets. Y el ruso ha reflexionado sobre la figura de Carlitos y cómo poder derrotarlo. Cree que si su rival piensa que no le puede ganar, efectivamente así será.

En 'Marca' habla Rublev: "Yo el sentimiento que tengo es que le quiero ganar. Y que quiero ser lo suficientemente competitivo como para ganar los títulos. No puedes meterte en la cabeza que es invencible. Tienes que respetarle a Carlos y a cualquier otro rival, pero a la vez creer en ti mismo".

"Aprendí muchas cosas. La primera es que estoy por el buen camino. Es el primer partido en el que me sentí competitivo jugando contra él desde la línea de fondo. En los precedentes, incluido el que le gané en Madrid o cuando le gané un set, era más porque Carlos jugó mal o que yo, por momentos, jugué muy bien. El partido de Doha fue completamente distinto", dice el tenista.

Cree que le ganó sin hacer "nada increíble": "Es verdad que él estuvo bien, sin hacer nada increíble, pero fui capaz de competir de tú a tú desde el fondo".

"Es la primera vez que noté eso con Alcaraz en el otro lado de la red. Las otras veces que habíamos jugado, si no terminaba el punto al tercer o cuarto tiro, no tenía ninguna opción. No aguantaba ni su ritmo ni su intensidad, algo que sí sucedió en Qatar", apunta Rublev después de su derrota.

"Antes sólo me valía la táctica de pegar un ganador, porque, si nos metíamos en un 'rallie', él pasaba a tener todo el control. En las recientes semifinales, sentí que no había la necesidad de jugar tan rápido y podía defender los puntos largos. Luego para ganarle es una cuestión también de detalles que él hace mejor que yo", cierra el tenista ruso.