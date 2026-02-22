El genial momento entre Alcaraz y Fils tras la final de Doha: "Cab***, es una broma..."

El francés felicitó al murciano de una manera algo curiosa que provocó la risa de Carlitos y parte de la del público de Doha.

Carlitos Alcaraz continúa intratable este 2026. El murciano no conoce la derrota desde que ha comenzado el curso, es más, suma dos títulos de dos en apenas dos meses de competición. Tras hacer historia en el Open de Australia y convertirse en el tenista más joven de la historia en ganar los cuatro grandes, Alcaraz ha levantado el ATP 500 de Doha.

Lo hizo tras ganar en dos cómodos sets (6-2 y 6-1) a Arthur Fils, una de las promesas del tenis actual. El joven francés acabó desquiciado tras ver el nivel al que estaba jugando Carlos. De hecho, terminó destrozando completamente la raqueta cuando se encontraba abajo en el marcador del segundo set (3-0).

A pesar de este enfado, Fils se terminó tomando la derrota con humor y asumiendo el espectacular nivel de tenis que está ofreciendo Alcaraz desde el comienzo de 2026. El galo le dedicó un curioso mensaje tras la final con el que provocó la risa de Carlitos.

"Cab***… jugaste muy bien. Hiciste un trabajo increíble, hombre. Es una broma. Felicidades a ti y a tu equipo. Les deseo muchos más éxitos. Sigue así", aseguró al recoger el trofeo de subcampeón.

Más tarde, en rueda de prensa, reconoció la tremenda superioridad de Alcaraz: "Jugué peor que lo que venía jugando esta semana. Pero él es el número uno, no ha perdido un partido desde el inicio del año, se ve por qué. Ahora mismo es otro nivel y yo todavía no estoy ahí, no estoy en absoluto ahí".