"Espero poder jugar contra Carlos"
Wawrinka explica por qué Carlos Alcaraz y Sinner son "mejores" que Rafa Nadal, Federer y Djokovic
La leyenda suiza considera que "las nuevas generaciones siempre van a ser mejor que las anteriores" ya que "a evolución del juego es evidente".
Tras debutar con victoria en la primera ronda del ATP de Dubái ante Benjamin Hassan (7-5, 6-3), Stan Wawrinka ha concedido una entrevista a la periodista Reem Abulleil en la que, entre otros aspectos, ha explicado por qué Alcaraz y Sinner son "mejores" que Nadal, Federer y Djokovic.
"Creo que la evolución del juego es evidente ahora mismo. El nivel es realmente alto, eso es seguro. Las nuevas generaciones siempre van a ser mejor que las anteriores, y podemos verlo", ha arrancado el suizo.
Para el ganador de tres Grand Slams, las "condiciones" del tenis son cada vez más distintas: "También han cambiado un poco las condiciones, con las pelotas y torneos un poco más lentos, así que el estilo de juego es algo diferente".
"Y si miras el nivel actual de Jannik y Carlos, es increíblemente alto, altísimo. Y tienes a Novak todavía compitiendo con ellos", ha señalado.
De hecho, Wawrinka, que está viviendo su última temporada como profesional, tiene un último deseo antes de colgar la raqueta: enfrentarse a Alcaraz.
"He tenido la oportunidad de jugar contra Jannik muchas veces; los últimos partidos fueron realmente duros. Y espero poder jugar contra Carlos al menos una vez antes de retirarme", ha zanjado.
Wawrinka: The new generation is always going to be better than the last. If you look at the level right now of Jannik & Carlos it's been crazy high. I had the chance to play Jannik many times. Last few times was really tough. Hopefully I can play Carlos once before I stop playing pic.twitter.com/jXNCaI2zUc— Reem Abulleil (@ReemAbulleil) February 23, 2026