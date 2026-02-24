Ahora

"Espero poder jugar contra Carlos"

Wawrinka explica por qué Carlos Alcaraz y Sinner son "mejores" que Rafa Nadal, Federer y Djokovic

La leyenda suiza considera que "las nuevas generaciones siempre van a ser mejor que las anteriores" ya que "a evolución del juego es evidente".

Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y el 'Big Three"Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y el 'Big Three"Getty

Tras debutar con victoria en la primera ronda del ATP de Dubái ante Benjamin Hassan (7-5, 6-3), Stan Wawrinka ha concedido una entrevista a la periodista Reem Abulleil en la que, entre otros aspectos, ha explicado por qué Alcaraz y Sinner son "mejores" que Nadal, Federer y Djokovic.

"Creo que la evolución del juego es evidente ahora mismo. El nivel es realmente alto, eso es seguro. Las nuevas generaciones siempre van a ser mejor que las anteriores, y podemos verlo", ha arrancado el suizo.

Para el ganador de tres Grand Slams, las "condiciones" del tenis son cada vez más distintas: "También han cambiado un poco las condiciones, con las pelotas y torneos un poco más lentos, así que el estilo de juego es algo diferente".

"Y si miras el nivel actual de Jannik y Carlos, es increíblemente alto, altísimo. Y tienes a Novak todavía compitiendo con ellos", ha señalado.

De hecho, Wawrinka, que está viviendo su última temporada como profesional, tiene un último deseo antes de colgar la raqueta: enfrentarse a Alcaraz.

"He tenido la oportunidad de jugar contra Jannik muchas veces; los últimos partidos fueron realmente duros. Y espero poder jugar contra Carlos al menos una vez antes de retirarme", ha zanjado.

