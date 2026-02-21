Magia pura: el increíble punto de torneo con el que Alcaraz se proclamó campeón en Doha

El murciano firmó un partido prácticamente perfecto superando a Fils en todos los aspectos. El punto de partido, una auténtica obra de arte que define a la perfección el gran momento por el que pasa Carlitos.

Incansable. Casi dando la sensación de que estaba mejor de piernas al final del partido que al principio. El nivel de tenis de Carlos Alcaraz este 2026 está siendo soberbio. Dos títulos de dos y doce victorias en doce partidos. Arthur Fils, su última víctima.

El francés se desesperó. No encontró la manera de meterle mano a Alcaraz y, ante la aplastante superioridad que estaba ejerciendo Carlitos en pista, Fils solo pudo reaccionar con furia. Destrozó por completo su raqueta al darse cuenta de que no iba a tener la más mínima opción de asaltar el título. No con el tenis que estaba desplegando su rival.

Fue desde el primer punto hasta el último. El punto de torneo, una obra de arte. Marca de la casa de Alcaraz. Fils lo tenía todo de cara para salvar el primer 'match ball' después de que a Carlitos se le quedara corto un revés. Remate del francés pero acierto del español para adivinar la dirección de ese 'smash'.

A partir de ahí, otra derecha ganadora. La cara de Fils lo decía todo. Una final que muestra que, muy probablemente, Alcaraz no tenga rival en el circuito ATP en estos momentos. Su tenis y la velocidad y el físico con el que lo ejecuta son casi imposibles de contrarrestar.