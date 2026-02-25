¿Qué tenista del 'Big Three' es el 'GOAT'? El extécnico de Federer deja a Djokovic fuera del debate

Ivan Ljubicic, extenista croata, ha destacado el impacto del suizo y Rafa Nadal por encima de los éxitos de 'Nole', y analiza a los tres tras haberse enfrentado a ellos en numerosas ocasiones.

¿Cuál es el mejor tenista de la historia? Esta es la pregunta más recurrente dentro del tenis. Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic son los candidatos más repetidos dentro de este debate. Sin embargo, elegir cuál de ellos es el mejor es misión imposible.

Muchos aficionados, tenistas y leyendas tienen a su claro candidato. Pese a ello, no hay mejor analista para concretar esta controversia que alguien que se haya enfrentado a los tres, e incluso haya entrenado a uno de ellos.

Este es el caso de Ivan Ljubicic, extenista croata y antiguo técnico de Federer. Durante su carrera como profesional, Ljubicic llegó a alcanzar el tercer puesto del ranking ATP en 2006 tras ganar la Copa Davis en 2005 y un bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Mientras aún competía, el croata se enfrentó en repetidas ocasiones contra los integrantes del célebre 'Big Three', donde pudo experimentar su nivel y destreza. Una vez concluida su carrera, Ivan se dedicó a entrenar a tenistas donde colaboró con el suizo.

"Contra Roger fue complicado, porque siempre hacía algo diferente. Recuerdo que jugué contra él unas cuatro veces seguidas en 2005, la final de Doha, la de Róterdam y la de Miami, y siempre planteaba un duelo diferente", confesó Ljubicic sobre sus duelos contra Federer en el podcast 'Off Court with Greg'.

En cuanto a Nadal, Ljubicic fue rival del manacorí en hasta nueve ocasiones y solo le pudo ganar en dos de ellas. "Contra Rafa, él restaba muy atrás, así que te deja jugar a tu antojo, sobre todo en mis juegos de servicio. Me sentí bastante cómodo", apunta el croata.

"Perdí muchas más veces de las que gané, pero le gané dos veces, y siempre sentí que si jugaba bien, tendría mis oportunidades. Nunca sentí que fuera imposible", añade acerca de sus duelos contra Rafa.

Por último, Ivan señaló a Djokovic como el rival "más difícil", sobre todo cuando estaba en racha. "Tenía un gran saque y dependía de muchos puntos gratis con él; con él, simplemente no era posible", concluye el exentrenador de Federer.

"Es muy difícil decir quién es mejor"

Sobre qué tenista de los tres es el mejor, Ljubicic no ha querido poner a uno muy por encima del resto debido a sus grandes trayectorias y logros, pero ha destacado a Federer y Nadal por su "impacto".

"Son diferentes. Es muy difícil decir quién es mejor. Obviamente, Novak ganó más, pero para mí, el impacto que Roger tuvo en el partido, y Rafa en diferentes momentos, es enorme. Quizás mayor que el de Novak", sentenció el debate el extenista.