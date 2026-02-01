Ahora

'016', teléfono contra la violencia machista

Matan a una mujer en Pontevedra y buscan a su pareja como presunto autor del asesinato

Los detalles El cuerpo de la víctima, de 52 años, fue hallado en el suelo de su vivienda, después de que su pareja presuntamente la apuñalara y huyera del lugar.

Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivoCoche de la Guardia Civil en una imagen de archivoEFE

La Guardia Civil busca a un hombre como presunto autor del asesinato de su pareja, una mujer de 52 años, en la localidad pontevedresa de Mos.

El cuerpo de la mujer, de nombre María Belén, fue hallado en el suelo de su vivienda, después de que supuestamente su pareja, de 57 años, la apuñalara y huyera del lugar cuando llegó la hermana de la víctima, según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.

Las mismas fuentes han informado de que no había antecedentes en el sistema de protección de víctimas VioGen.

'016', teléfono contra la violencia machista

El '016' es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista. Está disponible 24 horas al día los 365 días al año. La llamada es gratuita y no deja huella en la factura, aunque hay que eliminarlo de las últimas llamadas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Alcaraz es histórico: se impone a Djokovic y conquista su primer Open de Australia
  2. El Gobierno retoma las conversaciones para la revalorización de las pensiones tras el 'no' al ómnibus: "Vamos a cumplir"
  3. Sánchez critica la incoherencia del PP desde Aragón: "Aznar regularizó a medio millón de migrantes y decían que España iba bien"
  4. Minneapolis, estado de sitio: las protestas siguen en sus calles ante las amenazas de Trump de enviar al Ejército
  5. La situación de Cuba se complica (aún más), pero Trump confía en que buscará "un trato" y volverá a "ser libre"
  6. Muere el actor y humorista Fernando Esteso a los 80 años