Matan a una mujer en Pontevedra y buscan a su pareja como presunto autor del asesinato

La Guardia Civil busca a un hombre como presunto autor del asesinato de su pareja, una mujer de 52 años, en la localidad pontevedresa de Mos.

El cuerpo de la mujer, de nombre María Belén, fue hallado en el suelo de su vivienda, después de que supuestamente su pareja, de 57 años, la apuñalara y huyera del lugar cuando llegó la hermana de la víctima, según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.

Las mismas fuentes han informado de que no había antecedentes en el sistema de protección de víctimas VioGen.

'016', teléfono contra la violencia machista

El '016' es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista. Está disponible 24 horas al día los 365 días al año. La llamada es gratuita y no deja huella en la factura, aunque hay que eliminarlo de las últimas llamadas.

