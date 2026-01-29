Virginia Torrecilla fue diagnosticada con cáncer y su vida cambió: "Le decía a mi madre: '¿Yo soportaré la quimio?'"

La futbolista española cuenta la historia en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol: "Para mí cuando me lo dijeron, tener cáncer era morirse...".

A Virginia Torrecilla le detectaron un cáncer en el año 2020. En 'El Cafelito' de Josep Pedrerol ha relatado lo duro que fue aquel proceso de recuperación, con una quimioterapia que le hizo perder hasta 20 kilos de peso. Lo pasó muy mal, pero afortunadamente actualmente ya está curada.

Así cuenta cómo se empezó a encontrar mal y acudió al médico: "Empiezo a notar dolores en las cervicales y cuando veo que me estoy mareando y tengo muchos dolores llamo al doctor del Atlético de Madrid. Yo tengo sólo palabras de agradecimiento al Atleti. De hecho me salvaron la vida".

"Teníamos que ir al hospital, me hacen una resonancia en la cabeza y es cuando me detectan el tumor. Paso mucho miedo porque yo no sabía lo que era la quimioterapia", cuenta la que fuera futbolista del Atlético de Madrid.

Creía que no iba a poder salir adelante: "Le decía a mi madre: '¿Yo soportaré la quimio?' Porque para mí el cáncer era morirse".

Una quimio durísima, pero afortunadamente acabó curándose: "La quimio es muy dura. Yo pesaba 63 kilos y pasé a pesar 42 kilos. Tengo imágenes muy duras. Yo lloraba diciendo que no quería ir a las quimios. No podía más".