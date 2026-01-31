Tremenda confesión de un ingeniero de Aston Martin: "Ha habido coches geniales, pero este..."

Neil Zambardi-Christie, líder de fabricación de la escudería británica, confía plenamente en el rendimiento del coche de Alonso y desvela los detalles importantes de un diseño tan innovador.

Fernando Alonso y Aston Martin encaran el mundial de 2026 con ganas de dar la sorpresa. Un innovador diseño de Adrian Newey en el monoplaza de esta temporada podría suponer un cambio de rumbo completo en las aspiraciones tanto del piloto asturiano como de la escudería.

Durante esta pasada semana, Fernando ha estado probando el coche por primera vez en los test de pretemporada que se han celebrado con Montmeló. Las sensaciones tras dos días de pruebas fueron buenas en cuanto a ritmo. Sin embargo, lo que verdaderamente llamó la atención de todo el mundo fue la apariencia del Aston Martin, muy diferente al resto de monoplazas.

Neil Zambardi-Christie es el jefe de fabricación de la escudería. El directivo es muy optimista con el coche y lo compara con lo que ha visto tras muchos años de carrera en la Fórmula 1: "El AMR26 es mi 25º coche de F1 construido, pero mi primer coche ‘Newey’. A lo largo de los años ha habido coches geniales (y un par de sorpresas), pero este está en otro nivel".

"El diseño y la atención al detalle son increíbles, pero lo que resulta aún más impresionante es la forma en que todo el equipo ha superado los retos creados por los diseños y los plazos implicados. Cada miembro del personal ha participado en esto, desde los limpiadores de fábrica hasta los directores técnicos, porque es un esfuerzo de equipo y todos deberían estar orgullosos de lo que hemos creado", concluye Neil en declaraciones en sus redes.

Una vez más, uno de los jefes de Aston Martin no duda en disparar la ilusión sobre lo que puede suceder en 2026. Todo hace pensar a que Alonso contará con una gran arma para conseguir grandes cosas esta temporada.