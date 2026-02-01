Una concejala del PP insulta a Sánchez en pleno mitin y el Gobierno responde: "Es lo que pasa cuando haces política sucia"

¿Qué ha pasado? La mujer, que es edil en un municipio de Valencia, ha gritado "¡hijo de puta!" al presidente del Gobierno en cuanto este se ha subido a hablar y ha tenido que ser desalojada.

La tensión política se traslada a la ciudadanía o eso es lo que parece. Los insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han llegado este domingo hasta Teruel, donde el socialista daba un mitin por la campaña de las elecciones de Aragón. Y es que, según el líder del PSOE se subía al escenario para comenzar a hablar, una mujer con gafas de sol se arrancaba en contra del presidente.

Al grito de "hijo de puta", la mujer ha tenido que ser desalojada de la sala para que el presidente pudiera hablar. Aunque no era una ciudadana cualquiera. Según ha podido saber laSexta, se trataría de una concejala del PP en un municipio valenciano. "¡No estás solo!", han gritado en respuesta los presentes en el acto, que también han increpado a la exaltada mujer. Aunque la cosa no ha quedado ahí.

El presidente, que ha pedido calma, no ha dudado en contestar a la crispada edil 'popular'. "Sabemos perfectamente que quien insulta son aquellos que no tiene argumentos ni nada que ofrecer a la sociedad", ha señalado para seguir adelante con su discurso, en el que se ha centrado en cargar contra el PP, partido al que ha acusado de incoherente.

Fuentes del PSOE también han querido hacer su propia lectura de los hechos a laSexta. Según ellos, este tipo de actos son los que se producen "cuando normalizas las bromas de la fruta". Para los socialistas es un reflejo de "hacer una política sucia". "No hay más que escuchar a Azcón hoy la 'machistada' del Parador de Teruel", han espetado.

El candidato del PP a las elecciones de Aragón ha señalado, también este domingo, que a Pilar Alegría "debería darle vergüenza" acudir a su mitin a Teruel después de las informaciones del caso Ábalos sobre las fiestas en el parador de la ciudad.

"Se empieza por bromas antidemocráticas y se acaba deteniendo a niños de 5 años en escuelas", ha culminado haciendo referencia al caso del pequeño Liam Ramos en Minneapolis.

