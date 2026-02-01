Es carisma puro: la broma de Djokovic a Nadal y Alcaraz tras perder en Australia: "No fue justo..."

La divertida broma del discurso de Djokovic sobre la presencia de Nadal y Alcaraz: "Eran dos contra uno"

El serbio desató la risa de los espectadores en la Rod Laver Arena con un carismático discurso en el que se bromeó con Carlos y Rafa, presente en la pista.

A pesar de no lograr su undécima victoria en Australia, Novak Djokovic lo intentó hasta el final y sin duda, merece todo el reconocimiento. No fue capaz de imponerse a Carlos Alcaraz, que venció en cuatro juegos al serbio. Toda una demostración de esfuerzo y competitividad la que se ha vivido en la Rod Laver Arena, con un nivel de tenis por todo lo alto durante las más de tres horas de encuentro.

Tras el partido, 'Nole' estuvo ejemplar en las palabras que dedicó al vencedor aunque también tuvo tiempo para acordarse del que ha sido uno de los grandes rivales de su carrera, Rafa Nadal, presente en el palco.

"Quiero hablarle al legendario Rafa. Solo quiero decir que es un honor compartir la pista contigo y que hayas visto la final", reconocía Novak, provocando la sonrisa del mallorquín. Y tras esto quiso bromear con él, desatando la risa de toda la pista: "Había demasiadas leyendas españolas. ¡Parecía que eran dos contra uno, no fue justo!".

De esta forma y demostrando una enorme deportividad y sentido del humor, aceptaba Djokovic el puesto de subcampeón. Un gran momento el que se vivió en Melbourne entre ambas leyendas del tenis que guardan una especial relación.