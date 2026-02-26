La Casa de Alba obtuvo un "beneficio ilícito" de más de cinco millones de euros con sus pozos ilegales

Imagen de archivo. La Guardia Civil sella los pozos clandestinos de la Casa de Alba en Doñana

¿Por qué es importante? La Guardia Civil calcula que los daños ambientales causado por las extracciones ilegales de agua podrían alcanzar los 1,1 millones, destacando que, en algunos casos, pueden ser "irreversibles".

La finca Aljóbar de la Casa de Alba, ubicada en Aznalcázar, Sevilla, fue descubierta con nueve pozos sin licencia, generando un "beneficio ilícito" de más de cinco millones de euros al incrementar la cosecha de naranjas mediante el riego ilegal. La Guardia Civil detalla que estos pozos permitieron regar más hectáreas de las autorizadas, lo que resultó en un aumento de ingresos. El impacto ambiental es significativo, con daños al ecosistema valorados entre 732.304,66 y 1.129.739,21 euros. Algunos daños se consideran "irreversibles". La operación Irrigatio ha llevado a la Fiscalía a solicitar la imputación de varios miembros del consejo de Eurotécnica Agraria.

Los nueve pozos sin licencia descubiertos en la finca Aljóbar de la Casa de Alba no solo tuvieron un importante impacto ambiental. La Guardia Civil ha detallado en un nuevo informe pericial que también reportó a la propiedad un "beneficio ilícito" de más de cinco millones de euros.

Según dicho informe, estos pozos permitieron regar más superficie de la que habría sido posible con el agua legalmente autorizada, lo que se tradujo en un incremento en la cosecha de naranjas. Tras ser descubiertos, fueron precintados por orden judicial.

Dicho análisis pericial, que confirma las conclusiones del primer estudio realizado un año antes, refleja el beneficio indirecto que se ha obtenido por el uso ilícito del agua. Para esto, tienen en cuenta la cantidad de fruto recogido por hectárea durante los 11 años que se considera que hubo un uso de "agua de procedencia ilegal".

Para ello, establece dos periodos diferenciados: de 2014 a 2021 y de 2021 a 2024, ya que hasta 2021 se regaron 205 hectáreas, superficie que desde entonces se redujo a 164. Al resultado, le han restado los costes de producción. En total, los ingresos obtenidos alcanzarían los 5.144.914,97 euros.

Importante daño al ecosistema

La valoración del daño ambiental la sitúan en una horquilla que va de los 732.304,66 a los 1.129.739,21 euros, una cantidad que es la suma del valor del agua que habrían extraído ilegalmente por medio de los pozos perforados sin permiso en Aljóbar (entre 468.275,55 y 814.896,61 euros), el precio de restaurar ese daño (201.489,67 euros) y la estimación de a pérdida de los ecosistemas de la zona, que va desde los 62.539,59 a los 113.353 euros.

El informe concluye que actualmente hay un índice de explotación del acuífero del 0,91% y un descenso importante del nivel piezométrico en los últimos cinco años, lo que ha supuesto daños importantes sobre el ecosistema. De hecho, inciden en que algunos de ellos pueden llegar a ser "irreversibles" debido "a las interconexiones naturales existentes entre las diferentes matrices".

"Esa extracción ilícita produce efectos adversos significativos en la posibilidad de alcanzar el estado favorable de conservación de determinados hábitats o especies", destacan.

Aljóbar se ubica en el municipio sevillano de Aznalcázar, lindando con Doñana, y la existencia de estas extracciones sin permiso se conoció gracias a la denuncia de extrabajadores.

La llamada operación Irrigatio ha llevado a la Fiscalía a solicitar la imputación de varios de los hermanos Martínez de Irujo, que son miembros del consejo de administración de Eurotécnica Agraria.

