Jorge Martín ve a Márquez como el 'rey' de MotoGP: "Más que Ducati, el rival es Marc"

El campeón del mundo de MotoGP en 2024 afirma que su compañero, Marco Bezzecchi, "da miedo", aunque el gran favorito es Marc.

Este fin de semana arranca el Mundial de MotoGP en Tailandia y en la rueda de prensa previa al primer Gran Premio del año, Jorge Martín ha hecho balance sobre lo que espera de este 2026.

El de San Sebastián de los Reyes aún no está recuperado al 100% de su lesión, pero confía en no tardar en ponerse al nivel de su compañero de equipo en Aprilia, Marco Bezzecchi.

"Está claro que Marco es muy fuerte. Es bueno para mí, tener un compañero fuerte te hace ver dónde sufres, dónde puedes mejorar y espero que entre los dos podamos subir el nivel y estar delante". ha explicado.

Paralelamente, reflexionado sobre la lucha por el título, Martín asegura que el gran favorito es Marc Márquez como vigente campeón, aunque 'Bez' le dará guerra.

"Será una pelea intensa. Más que Ducati, el rival es Marc, porque es el que ha ganado el Mundial y es el favorito, por encima de todos, pero a Marco le veo muy competitivo, por cómo fue en el test; la verdad es que da miedo", ha señalado.